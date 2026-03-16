KLN獲委任為惠泰醫療冠脈通路產品香港地區全線代理商

香港2026年3月16日 /美通社/ -- KLN Logistics Group Limited（「KLN」；股份代號0636.HK）欣然宣佈，旗下醫療保健業務附屬公司KLN Medical Limited （「KLN Medical」），現成為深圳惠泰醫療器械股份有限公司（「惠泰醫療」；股份代號688617.SH」）冠脈通路產品在香港地區的全線代理商。KLN Medical將負責推廣和銷售惠泰醫療的冠脈通路產品，並提供臨床應用培訓、售後及物流服務，為醫護人員及患者提供全方位支援，推動心血管介入技術在香港的進一步發展。

惠泰醫療擁有完整的冠脈通路產品組合，涵蓋造影三件套、導引導管、PTCA（經皮冠狀動脈腔內成形術，俗稱「通波仔」）導絲、微導管、延伸導管及PTCA球囊等關鍵器械，具備優良的通行性和操作穩定性，能滿足常規及複雜冠脈介入手術需求。憑藉KLN在香港完善的醫療物流網絡，產品可高效可靠地送達各大公立及私家醫院。KLN Medical亦擁有豐富的醫療器械物流、冷鏈、倉儲及庫存管理經驗，可提供靈活及即時的供應鏈支援，有助提升臨床運作效率。

KLN 綜合物流總裁劉健培表示：「我們非常榮幸能與惠泰醫療合作，憑藉其在心血管醫療領域的創新實力，為香港醫療機構及患者帶來更具成本效益、可靠且創新的治療選擇。依托靈活的物流方案和卓越的服務承諾，我們將持續強化KLN在醫療供應鏈領域的發展，同時支援香港心冠脈介入器械市場的長遠發展。」

惠泰醫療集團副總經理劉芳遠表示：「作為冠脈通路醫療器械領域的領先製造商與供應商，我們很高興能與KLN Medical建立合作關係。憑藉KLN在香港市場的豐富經驗及強大的物流優勢，我們有信心透過先進、穩定及具成本效益的冠脈通路解決方案，讓更多醫療機構及患者受惠。」

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關於KLN Logistics Group Limited（股份代號0636.HK）

KLN是以亞洲為基地，擁有高度多元化業務及強大亞洲網絡覆蓋的國際第三方物流服務供應商，業務涵蓋一系列供應鏈解決方案，包括綜合物流、國際貨運（海陸空、鐵路及多式聯運）及電子商貿，以及工業項目物流和基建投資等。

KLN的辦事處遍佈全球59個國家及地區，於全球一半新興市場設立據點，其多元基建設施、廣泛國際樞紐覆蓋和本地專業知識遍及中國內地、印度、東南亞、獨聯體、中東、拉美及其他地區。

KLN於2024 年全年收入*近600億港元，於香港聯合交易所上市，並是恒生可持續發展企業基準指數成份股。

* 僅就持續經營業務而言

關於KLN Medical Limited

KLN Medical 致力推動香港及東南亞地區的醫療發展，提供創新醫療科技，提升病人治療成效。憑藉與多個國際知名品牌的合作，KLN Medical 協助醫療專業人員掌握最新醫療技術，全面提升醫療質素。作為 KLN 集團旗下成員，KLN Medical 專注於高品質醫療器材與解決方案的穩定分銷。其多元化團隊在多個專業範疇具備深厚經驗，包括心血管護理、復康支援、醫院及診所運作、工程、行銷、市場拓展、法規事務與品質保證、客戶服務及營運管理等。網站連結：www.medical.kln.com

關於深圳惠泰醫療器械股份有限公司

深圳惠泰醫療器械股份有限公司成立於2002年，於2021年1月在科創板成功上市，是一家專注於心臟電生理和介入醫療器械的研發、製造和銷售的高新技術企業。公司在心臟電生理和血管介入醫療器械品種齊全、規模領先，是具有較強市場競爭力的企業之一，也是能夠與國外產品形成強而有力競爭的少數中國企業之一。

目前，公司已形成以完整冠狀動脈通路和心臟電生理醫療器械為主導，外周血管和神經介入醫療器械為重點發展方向的業務佈局。截至2024年下半年，產品在電生理領域覆蓋超過1360家醫院，血管介入領域覆蓋超過4000家醫院，同時產品已銷往海外90多個國家和地區。

SOURCE 嘉里物流聯網有限公司