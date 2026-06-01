KLN ESG表現備受高度肯定 榮獲MSCI ESG最高AAA評級及香港品質保證局香港綠色和可持續貢獻大獎2026

香港2026年6月1日 /美通社/ -- KLN Logistics Group Limited（「KLN」；股份代號0636.HK）欣然宣佈，其卓越環境、社會及管治（「ESG」）表現獲得高度肯定，MSCI ESG 評級上調至最高級別的 AAA評級。KLN亦榮獲由香港品質保證局舉辦的「香港綠色和可持續貢獻大獎2026」（「該獎項」）頒發傑出ESG披露貢獻先鋒超卓大獎，此殊榮標誌著KLN連續第四年榮獲該獎項的嘉許。

KLN的MSCI ESG評級由AA級提升至最高級別AAA級，充分肯定KLN在ESG實踐方面的卓越表現，以及將可持續發展有效融入業務發展及風險管理的成效。同時，該獎項亦表彰KLN在提供透明、全面及高標準的ESG披露方面的出色表現，為行業樹立標桿。

KLN執行董事、首席財務主管及可持續發展委員會主席曹健麟表示：「這兩項殊榮彰顯我們團隊將可持續發展融入核心策略及營運的決心。我們將繼續深化可持續發展工作，提升企業透明度，為持份者創造長期價值，締造更綠色的未來。」

MSCI ESG評級是全球公認的基準，為機構投資者評估企業ESG表現提供了參考；「香港綠色和可持續貢獻大獎2026」由香港品質保證局主辦，旨在促進低碳經濟、ESG及社區可持續發展。

關於KLN Logistics Group Limited（股份代號0636.HK）

KLN是以亞洲為基地，擁有高度多元化業務及強大亞洲網絡覆蓋的國際第三方物流服務供應商，業務涵蓋一系列供應鏈解決方案，包括綜合物流、國際貨運（海陸空、鐵路及多式聯運）及電子商貿，以及工業項目物流和基建投資等。

KLN的辦事處遍佈全球58個國家及地區，於全球一半新興市場設立據點，其多元基建設施、廣泛國際樞紐覆蓋和本地專業知識遍及中國內地、印度、東南亞、獨聯體、中東、拉美及其他地區。

KLN於2025 年全年收入*逾560億港元，於香港聯合交易所上市，並是恒生可持續發展企業基準指數成份股。

* 僅就持續經營業務而言

關於香港品質保證局

香港品質保證局是香港政府於 1989 年成立的非牟利公營機構，致力推廣優質管理辦法，促進商界及社會的可持續發展。香港品質保證局作為區內最具領導地位的合格評定機構和標準制定者之一，除了引入國際先進的管理知識之外，也因應市場和社會需求，積極開發具前瞻性的多元化服務，涵蓋社會責任、環境保護、能源管理、碳中和、綠色和可持續金融、ESG、安老服務及無障礙管理等領域，銳意推動業界創優增值，從而造福社會。

SOURCE 嘉里物流聯網有限公司