KLN推動利比亞井口平台A工業項目邁向竣工 地中海最大離岸EPCI工業項目之一 旨在強化能源基礎建設

香港 2025年10月20日 /美通社/ -- KLN Logistics Group Limited（「KLN」；股份代號0636.HK）旗下的專業團隊KLN Project今日宣佈，其於利比亞Bahr Essalam海域井口平台A（WHPA）工業項目取得重大進展。作為Mellitah石油天然氣公司委任的聯盟牽頭方，KLN正主導推進地中海規模最大的離岸工程、採購、建造與安裝工程（EPCI）工業項目之一，該項目總值超過100億港元。

WHPA 平台旨在提升利比亞離岸基礎建設和支持歐洲能源供應，項目於2024年初啓動並預期於2027年竣工。該工業項目於2025年6月至7月期間達成重要里程碑，完成頂層結構、導管支架及生活設施等主要組件工程，標誌著20,000噸的天然氣生產平台正式進入後期建造階段。

KLN Project環球工業項目行政總裁Marco Oriolo表示：「帶領WHPA工業項目兩年以來，我們對項目的進展深感自豪。此里程碑彰顯KLN在交付複雜離岸工業項目中秉持安全、品質與效率的專業能力和知識。我們工業項目聯盟將持續齊心協力，致力打造對區域能源韌性至關重要的平台。」

KLN負責項目監督、專業設備採購，以及離岸安裝協調工作。其整合的項目管理、工程及物流方案，確保項目能按計劃穩步推進。

KLN Project作為歐洲、非洲、中東及亞洲地區的大型能源與基礎建設項目專家，將持續擴展其業務版圖。WHPA工業項目與KLN的策略方向一致，旨在透過度身訂造和一站式解決方案，以應對日益增長的可持續基礎建設與能源轉型需求。KLN的工業項目業務預期將在短期内成為集團收益與利潤增長的關鍵動力。

關於 KLN Logistics Group Limited （股份代號 0636.HK ）

KLN（前稱嘉里物流聯網有限公司）是以亞洲為基地，擁有高度多元化業務及強大亞洲網絡覆蓋的國際第三方物流服務供應商，業務涵蓋一系列供應鏈解決方案，包括綜合物流、國際貨運（海陸空、鐵路及多式聯運）及電子商貿，以及工業項目物流和基建投資等。

KLN的辦事處遍佈全球58個國家及地區，於全球一半新興市場設立據點，其多元基建設施、廣泛國際樞紐覆蓋和本地專業知識遍及中國內地、印度、東南亞、獨聯體、中東、拉美及其他地區。

KLN於2024 年全年收入*近600億港元，於香港聯合交易所上市，並是恒生可持續發展企業基準指數成份股。

* 僅就持續經營業務而言

