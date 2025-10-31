KLN兩項ESG評級獲得提升 同時榮獲香港會計師公會最佳企業管治及ESG大獎2025「評判嘉許獎」 進一步鞏固其可持續物流領導地位

香港 2025年10月31日 /美通社/ -- KLN Logistics Group Limited（「KLN」；股份代號0636.HK）欣然宣佈，其環境、社會及管治（ESG）表現獲MSCI及恆生指數的進一步認可，分別獲MSCI ESG評級給予AA評級，及恒生可持續發展企業指數系列給予A+級。此外，KLN亦榮獲香港會計師公會最佳企業管治及ESG大獎2025主要類別之「評判嘉許獎」（「該獎項」）。這些評級以及獎項均彰顯了KLN在ESG實踐方面的卓越表現。

KLN的MSCI ESG評級由A級提升至AA級，足證其在ESG方面的卓越表現，以及其在推動可持續發展方面的標竿作用及領導能力。其於恒生可持續發展企業指數（2025-2026）的評級亦由A級提升至A+級，反映了其在可持續發展及履行企業責任方面的持續改進，進一步鞏固了KLN在ESG方面的領導地位。同時，該獎項亦肯定了KLN在企業管治與ESG披露及執行方面樹立了良好典範。

KLN執⾏董事及可持續發展委員會主席鄭志偉表示：「我們對獲得該獎項及兩項評級提升感到自豪，這充分體現了我們在環球業務中成功推行可持續發展策略的成果。透過推進環境管理承諾、提升透明度及加強持份者溝通，我們將可持續發展理念進一步融入至KLN的核心業務當中。我們致力開創創新綠色物流，協助全球供應鏈打造出可靠且低碳的未來。」

MSCI ESG評級是全球公認的基準，為機構投資者評估企業ESG表現提供了參考；恒生可持續發展企業指數系列則針對香港主要上市公司的可持續發展表現，以及其與國際標準的契合度提供了重要參考。

香港會計師公會最佳企業管治及ESG大獎每年由香港會計師公會舉辦。自2000年起，該獎項已成為香港公私營領域在企業管治、披露與報告方面的公認標杆。自2011年起，該獎項亦開始表彰企業卓越的ESG表現。對機構而言，該獎項無疑是一個備受推崇的殊榮，亦是企業成就的重要標誌。

關於 KLN Logistics Group Limited （股份代號 0636.HK ）

KLN（前稱嘉里物流聯網有限公司）是以亞洲為基地，擁有高度多元化業務及強大亞洲網絡覆蓋的國際第三方物流服務供應商，業務涵蓋一系列供應鏈解決方案，包括綜合物流、國際貨運（海陸空、鐵路及多式聯運）及電子商貿，以及工業項目物流和基建投資等。

KLN的辦事處遍佈全球58個國家及地區，於全球一半新興市場設立據點，其多元基建設施、廣泛國際樞紐覆蓋和本地專業知識遍及中國內地、印度、東南亞、獨聯體、中東、拉美及其他地區。

KLN於2024 年全年收入*近600億港元，於香港聯合交易所上市，並是恒生可持續發展企業基準指數成份股。

* 僅就持續經營業務而言

關於香港會計師公會

香港會計師公會 是負責培訓和發展本港的會計專業的法定機構，並為行業制訂準則。其擁有超過 47,000 名會員和約 12,000 名註冊學生。香港會計師公會致力建立具豐富財務知識及商業洞察力的會計專業界別，積極參與推動國家發展，並貢獻香港的可持續發展，鞏固其作為國際商業及金融中心的地位。同時，培育具價值和備受敬仰的會員網絡，並協助會員備有可靠及與時並進的專業技能。

