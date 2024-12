會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部與會安南岸高爾夫球俱樂部將舉辦KPGA 2025年度歡迎儲蓄銀行冠軍杯

世界級高爾夫球場

會安南岸高爾夫球俱樂部在2024年被評為越南領先高爾夫球場,亞洲排名第18、全球排名前100的高爾夫球場。該球場由傳奇設計師小羅伯特-特倫特-瓊斯(Robert Trent Jones Jr.)打造,設有18洞海岸林克斯風格球場,依傍壯美的海岸線,盡覽占婆群島全景。以其極具挑戰性的設計和自然美景聞名,該球場為選手和觀眾提供了理想的競技與觀賽環境。

作為2024全球最佳綜合度假村的一部分,會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部堪稱無與倫比的目的地。度假村內設有四家奢華酒店,超過1200間客房、20家世界級餐廳、亞洲最大的海灘俱樂部以及24小時娛樂設施,是舉辦國際賽事的理想場所。

激動人心的比賽形式

賽事將以36洞比杆賽的資格賽拉開帷幕,排名前八的選手將進入扣人心弦的淘汰賽階段。總獎金池達1.5億韓元,冠軍將獨享5000萬韓元大獎。

參賽陣容包括2024 KPGA巡迴賽冠軍Lee Dai-han,以及其他頂尖選手如Lee Soo-min、Lee Dong-min、Yoon Sang-pil和Kim Chan-woo。高爾夫愛好者還將欣賞到前KPGA明星選手的精彩表現,包括Kim Tae-hoon、Kang Kyung-nam、Lee Hyung-joon和Choi Min-che等。

卓越的賽事轉播

The 2025 Welcome Savings Bank Welcome Champions Cup將製作成12集的精彩系列節目,從2025年1月起在SBS Golf和SBS Golf2頻道播出。全球觀眾可通過電視欣賞韓國頂尖高爾夫選手在越南最具盛名的球場上競技的壯觀場面。

作為全球領先的綜合度假村,會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部將在BMW Thaco Vietnam合作下推出一場名為『The Holiday Delights』的活動,開啟一系列精彩紛呈的假日慶典:

(12月7日): 隆重開啟節日季的慶祝活動。 聖誕集市 (12月20日至22日):精彩紛呈的活動,包括BMW汽車展覽及試駕、現場表演、美食攤位、紅酒品鑒、遊戲、購物攤位以及手工禮品展示。

(12月20日至22日):精彩紛呈的活動,包括BMW汽車展覽及試駕、現場表演、美食攤位、紅酒品鑒、遊戲、購物攤位以及手工禮品展示。 新年終極狂歡:跨度假村的慶典,涵蓋主題餐飲、節日房間套餐、迷人表演等,為2025年帶來難忘的歡慶時刻。

關於會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部

會安南岸綜合度假區及高爾夫球俱樂部是越南首屈一指的豪華綜合度假村,位於4公里長的原始海岸線上,毗鄰兩個聯合國教科文組織世界遺產——會安古鎮和美山聖地。這座迷人的海濱綜合度假村擁有1200多間客房,包括四家豪華酒店——會安南岸新世界海灘度假酒店、會安南岸新世界酒店、會安南岸套房酒店和會安南岸酒店式公寓。度假村還擁有20家世界級餐廳、越南領先的高爾夫球場會安南岸高爾夫球俱樂部(全球前100名)、亞洲最大的海灘俱樂部NOX Beach Club,以及面積達2700平方米的兒童俱樂部Play。

