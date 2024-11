Hoiana Resort & Golf serta Hoiana Shores Golf Club Jadi Tuan Rumah Ajang " Welcome Savings Bank Welcome Champions Cup 2025" yang Digelar Korean Professional Golfers' Association (KPGA)

Ajang ikonis ini, sebelumnya bernama "Wellbank Champions Cup", digelar oleh Korean Professional Golfers' Association (KPGA). Memasuki musim ketujuh, ajang ini hadir dengan format dan nama baru. Diikuti 12 juara KPGA Tour, kompetisi ini segera menjadi salah satu agenda penting dalam kalender turnamen golf 2025.

Lapangan Golf Kelas Dunia

Hoiana Shores Golf Club, Lapangan Golf Terbaik di Vietnam pada 2024, menempati peringkat ke-18 di Asia dan tercantum dalam daftar 100 Lapangan Golf Terbaik di Dunia, menjadi lokasi ideal untuk turnamen tersebut. Didesain oleh arsitek legendaris Robert Trent Jones Jr., lapangan golf links-style dengan 18-hole ini menghadap pantai yang indah, serta Pulau Cham yang memukau. Dikenal akan desain yang menantang dan keindahan alam, Hoiana Shores Golf Club menjadi lokasi menarik bagi pemain golf dan penonton.

Berlokasi di resor yang meraih gelar "World's Leading Fully Integrated Resort 2024", Hoiana Resort & Golf adalah destinasi yang luar biasa. Resor ini memiliki empat hotel mewah, lebih dari 1.200 kamar penginapan, 20 restoran kelas dunia, serta beach club terbesar di Asia, dan fasilitas hiburan yang buka 24 jam. Maka, resor ini tampil sebagai tuan rumah yang ideal untuk ajang internasional seperti "Welcome Savings Bank Welcome Champions Cup 2025".

Format Kompetisi Menarik

Turnamen ini dibuka dengan babak kualifikasi 36-hole stroke play, dan delapan pemain terbaik melaju ke babak penyisihan. Dengan hadiah total senilai KRW 150 juta, para pemenang akan membawa pulang KRW 50 juta.

Para peserta impresif juga akan berpartisipasi, termasuk pemenang KPGA Tour Championship 2024 Lee Dai-han dan para pemain terkemuka lain, seperti Lee Soo-min, Lee Dong-min, Yoon Sang-pil, dan Kim Chan-woo. Penggemar golf juga bisa menyaksikan penampilan spektakuler dari bintang-bintang KPGA lain, seperti Kim Tae-hoon, Kang Kyung-nam, Lee Hyung-joon, dan Choi Min-chel.

Tayangan Unggulan

Ajang "Welcome Savings Bank Welcome Champions Cup 2025" akan ditayangkan dalam 12 episode pada SBS Golf dan SBS Golf2 mulai Januari 2025. Pemirsa di seluruh dunia juga dapat menonton pegolf terbaik Korea yang bermain di lapangan golf terbaik di Vietnam

Sebagai resor terintegrasi dan terkemuka di dunia, Hoiana Resort & Golf juga segera meluncurkan program liburan seru, "The Holiday Delights", berkolaborasi dengan BMW Thaco Vietnam. Program yang luar biasa ini akan mencakup:

Festive Lighting Ceremony (7 Desember): Perayaan meriah yang mengawali musim liburan.

(7 Desember): Perayaan meriah yang mengawali musim liburan. Christmas Fair (20–22 Desember): Kegiatan seru yang memamerkan mobil BMW sekaligus menawarkan kesempatan tes berkendara, pertunjukan langsung, gerai makanan, wine tasting , permainan, gerai belanja, serta suvenir kriya.

(20–22 Desember): Kegiatan seru yang memamerkan mobil BMW sekaligus menawarkan kesempatan tes berkendara, pertunjukan langsung, gerai makanan, , permainan, gerai belanja, serta suvenir kriya. New Year's Ultimate Delight Celebration: Pesta spektakuler yang digelar di seluruh resor dengan jamuan tematis, pertunjukan menarik, serta perayaan lainnya untuk menyambut tahun 2025.

Tentang Hoiana Resort & Golf:

Hoiana Resort & Golf , resor terintegrasi dan terkemuka di Vietnam yang sukses memenangkan penghargaan, terletak di pantai sepanjang empat kilometer yang berdekatan dengan Situs Warisan Dunia UNESCO, Kota Tua Hoi An, serta My Son Sanctuary. Hoiana Resort & Golf terdiri atas sekitar 1.200 kamar hotel di empat hotel mewah, termasuk dua hotel New World-- New World Hoiana Beach Resort dan New World Hoiana Hotel--serta, Hoiana Hotel & Suites dan Hoiana Residences. Resor ini juga memiliki 20 restoran dan bar kelas dunia, lapangan golf terkemuka di Vietnam, Hoiana Shores Golf Club—tercantum dalam daftar 100 lapangan golf terbaik dunia, "beach club" terbesar di Asia-- NOX Beach Club, serta area bermain anak-anak seluas 2.700m², Play.

SOURCE Hoiana Resort & Golf and Hoiana Shores Golf Club