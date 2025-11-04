伯恩光學楊俊建獲KPMG畢馬威「未來卓越家族企業家」殊榮

作爲全球智能設備外觀結構領域龍頭企業，伯恩光學曾創下「全球每兩塊手機玻璃蓋板就有一塊産自伯恩」的行業紀錄。2019年，正值企業運營轉型關鍵期，楊俊建帶著金融領域的國際化視野加入，開啓從「金融男」到「廠二代」的角色轉變。

楊俊建敏銳發現，傳統制造中的「數據孤島」、經驗依賴型生産等問題，已成爲制約伯恩進一步發展的瓶頸。他以「金融數字化思維+父輩技術把控」爲破局點，在年産能22億件的生産體系中，推動自上而下的「數字革命」。

他將改革的「手術刀」對準企業運營中樞，主導投入數億元，引入SAP、ERP、MES等數字化管理系統，打通供應鏈、生産、質量全鏈條數據通路；同步搭建5G工業互聯網平台，自建大數據中心，使工廠設備聯網率突破95%，爲每一塊出廠的玻璃蓋板賦予可追溯的「數字身份證」。在質檢環節，經百萬級瑕疵樣本訓練的AI視覺檢測系統，已取代傳統人工成爲質檢主力，實現了從「經驗驅動」到「數據驅動」的範式轉變。

如今，這套數字化體系讓伯恩光學管理決策精準度、供應鏈協同效率倍增，成功躍升爲行業智能化升級標杆。

「技術 +品牌」雙輪驅動

在提升內部運營效率基礎上，楊俊建進一步破解企業「品牌失語症」，以「技術+品牌」雙輪驅動的戰略，推動企業從行業幕後走向台前。

在技術創新層面，他推動公司在UTG（超薄柔性玻璃）和VTG（可變厚度玻璃）技術上取得突破，有效解決了折疊屏手機的折痕與耐用性等行業痛點。在鞏固消費電子領域業務的同時，推動伯恩光學正加速拓展智能汽車、AR/VR/MR等新賽道，構建多元化增長引擎。

今年，伯恩光學推出首個技術品牌「魔女披風」超硬鍍膜，將抽象的工業技術轉化爲可感知的品牌符號。在楊俊建主導下，伯恩光學先後榮獲「中國500強」「中國品牌500強」等榮譽，他本人獲評「2024中國十大首席品牌官」，還入選《財富》2025年「中國40歲以下最具潛力的商界精英榜」。

此次國際四大會計師事務所之一畢馬威授予的獎項，既肯定其企業領導能力，更彰顯新一代家族企業家的轉型視野。他延續父輩創新基因，以數字化思維打破傳統代工路徑依賴，通過技術品牌化與全球化布局重塑産業價值鏈，爲大灣區制造業提供了可借鑒的轉型樣本。

SOURCE 伯恩光學