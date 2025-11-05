香港的「科學監管」是全球典範----KuCoin CEO BC Wong 於香港金融科技周主舞台論壇表示香港為全球數字金融提供了可信範本

在主論壇圓桌 「The Globalization of Digital Asset Trading: Building a Borderless Financial Ecosystem」 的討論中，BC Wong 指出：「香港證監會（SFC）以科學、務實的方式引領監管創新，這不僅確保了市場的安全與透明，也為數字資產行業建立了清晰的成長路徑。」 他進一步強調，保持一致的合規性是構建長期信任的核心：「平台必須確保對監管機構進行充分且誠實的披露。我們不能『口頭上合規、行動上偏離』。真正的信任來自於透明、一致和責任。」 BC Wong 表示。 BC Wong 補充道，KuCoin 將自己定位為 Web3 金融基礎設施，而不僅僅是一個交易所。目前 KuCoin 擁有 1,300 名員工，其中 80% 為工程師，體現出平台以技術與安全為核心驅動力。 他指出，正是這種技術與合規並重的底層理念，使 KuCoin 能夠長期保持高標準的安全性與透明度，成為值得信賴的行業參與者。 他同時強調，香港的科學監管模式也驗證了 KuCoin 的核心信念：「真正可信的交易所，不僅要讓用戶可信、監管可信、員工可信，還要在全球範圍內以一致標準履行責任。」

BC Wong 表示，KuCoin 將持續與包括香港在內的全球監管機構保持溝通，推動行業在合規、安全與創新之間實現平衡，助力打造一個安全、透明、值得信賴的全球數字金融生態。

關於 KuCoin

KuCoin成立於2017年，是一家以信任為基礎的全球領先加密貨幣平臺，為全球超過200個國家和地區的4000多萬用戶提供服務。該平臺以其可靠性贏得廣泛認可，利用尖端的區塊鏈技術、強大的流動性解決方案和先進的用戶帳戶保護措施，提供安全的交易環境。KuCoin提供超過1000種數位資產的交易通道及解決方案，包括Web3錢包、現貨與期貨交易、機構服務及支付解決方案。KuCoin被《福布斯》評為「最佳加密貨幣應用與交易所」之一，並入選胡潤全球獨角獸榜前50名，同時持有SOC 2 Type II和ISO 27001:2022認證。在首席執行官BC Wong的領導下，KuCoin始終致力於安全、合規與創新。

詳情請訪問：https://www.kucoin.com/

SOURCE KuCoin