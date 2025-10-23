礦業老將再出發 ---- 朱砝領銜 KuPool，從華人精神到全球信任，開啟算力新紀元

依托 KuCoin 在資產安全管理與合規領域的深厚實力，KuPool 融合了多層加密技術、即時監控系統與嚴密的风险防控體系，全面保障用戶資產與算力安全。這一設計也呼應了 KuCoin 始終堅守的信念：「Trust Is the Currency We Trade In（信任是我們交易的貨幣）」。

KuPool 負責人朱砝表示：「KuPool 不僅延續了傳統礦池的技術基因與專業優勢，更通過透明、合規、金融化的運營模式，重新定義了礦業的秩序與生態平衡。依托 KuCoin 的全球生態資源與團隊在礦業領域的深厚經驗，我們致力於為用戶提供前沿的挖礦服務與可信的資產回報。同時，KuPool 也將秉承 KuCoin 的經營理念，將安全與信任作為核心基石，以『可驗證算力』為基礎，重塑行業標準，為全球礦工打造一個可驗證收益、高度安全、值得信賴的挖礦環境。」

KuCoin CEO BC Wong 補充道：「KuPool 的加入，進一步延伸了 KuCoin 的生態版圖，使 KuCoin、KuMining 與 KuPool 三位一體，共同構建出『算力金融』的新格局。通過覆蓋算力生產、挖礦與分配的完整生態鏈，KuCoin 正從一個『資產交易平台』進化為『算力生產與分配平台』，以技術與信任驅動行業進入 真實收益與信任挖礦 的新時代。這一佈局不僅代表 KuCoin 在產業縱深上的戰略升級，更標誌著我們持續以信任為核心、以創新為驅動的全新進化。」

關於 KuPool

KuPool 是 KuCoin 生態旗下的全新礦池品牌，專注於打造透明、安全、可驗證的挖礦基礎設施。依托 KuCoin 在安全、合規與資產管理方面的優勢，KuPool 通過高效、低延遲、可追溯的分潤機制以及對 LTC、DOGE、PEPE、Lucky、BELLS 等主流及合併挖礦幣種的支持，為全球礦工提供公平、可信的挖礦體驗，並以「Verified Hashing, Trusted Mining（可驗證算力，可信挖礦）」為核心，推動區塊鏈算力經濟的可持續發展。

