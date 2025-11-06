KuPool 攜手以太坊礦業先驅邱曉棟，推動 LTC 算力擴張及 DOGE/LTC 市場主導地位

新聞提供者KuCoin
06 11月, 2025, 18:00 CST
特克斯和凱科斯群島普羅維登西亞萊斯 2025年11月6日 /美通社/ -- 全球領先的加密貨幣平台 KuCoin 今日宣布，前星火礦池市場總監兼業務發展負責人邱曉棟正式加入 KuPool 團隊，出任首席運營官（COO）。此舉將進一步強化KuPool在礦池算力領域的領先地位，並鞏固 KuCoin 作為綜合算力生產與分配樞紐的戰略佈局。
邱曉棟在區塊鏈與礦池領域深耕近十年，在任職星火礦池期間，他助力其成為全球最大的以太坊礦池，並持續佔據領先地位。過去他積極參與技術項目創新並領導社區建設，推動以太坊POW生態系統的強化和行業知識普及的工作。在 KuPool，他將憑藉深厚的工程背景與卓越的運營能力，全面提升萊特幣（LTC）礦池算力，優化系統穩定性，並推動面向專業礦工及機構客戶驅動可持續盈利能力。
同時，邱曉棟還將推動 KuPool 的全球化拓展，深化技術與生態合作，並加速多幣種挖礦產品創新，覆蓋 LTC、DOGE、PEPE、Lucky、BELLS 等熱門幣種。他的加入將進一步助力 KuPool 打造一個以信任、透明與高性能為核心，充分體現 PoW去中心化精神的可信挖礦基礎設施。
「邱曉棟在工程與生態建設方面的豐富經驗，將加速 KuPool 的增長，進一步鞏固我們在 DOGE 和 LTC 挖礦領域的領先優勢。」KuPool 負責人朱砝表示。
「我很高興能夠在這一關鍵時刻加入 KuPool，運用我的經驗為這一以信任與創新為核心的挖礦平台貢獻力量，」KuPool 首席運營官邱曉棟表示。「憑藉KuPool在穩定算力及DOGE和LTC高收益方面的堅實表現，我期待利用先進的技術創新和更貼近需求的服務推動進一步增長，為全球礦工帶來可驗證的收益，並提升整體競爭力。」
目前，KuPool的礦池總算力仍在不斷提高，LTC/DOGE 挖礦的排名穩定在世界第四，充分彰顯了其市場聲譽和產品實力。
關於 KuPool
KuPool 是 KuCoin 生態旗下的全新礦池品牌，專注於打造透明、安全、可驗證的挖礦基礎設施。依托 KuCoin 在安全、合規與資產管理方面的優勢，KuPool 通過高效、低延遲、可追溯的分潤機制以及對 LTC、DOGE、PEPE、Lucky、BELLS 等主流及合併挖礦幣種的支持，為全球礦工提供公平、可信的挖礦體驗，並以 「Verified Hashing, Trusted Mining（可驗證算力，可信挖礦）」 為核心，推動區塊鏈算力經濟的可持續發展。
SOURCE KuCoin
