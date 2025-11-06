KuPool 攜手以太坊礦業先驅邱曉棟，推動 LTC 算力擴張及 DOGE/LTC 市場主導地位

同時，邱曉棟還將推動 KuPool 的全球化拓展，深化技術與生態合作，並加速多幣種挖礦產品創新，覆蓋 LTC、DOGE、PEPE、Lucky、BELLS 等熱門幣種。他的加入將進一步助力 KuPool 打造一個以信任、透明與高性能為核心，充分體現 PoW去中心化精神的可信挖礦基礎設施。

「邱曉棟在工程與生態建設方面的豐富經驗，將加速 KuPool 的增長，進一步鞏固我們在 DOGE 和 LTC 挖礦領域的領先優勢。」KuPool 負責人朱砝表示。

「我很高興能夠在這一關鍵時刻加入 KuPool，運用我的經驗為這一以信任與創新為核心的挖礦平台貢獻力量，」KuPool 首席運營官邱曉棟表示。「憑藉KuPool在穩定算力及DOGE和LTC高收益方面的堅實表現，我期待利用先進的技術創新和更貼近需求的服務推動進一步增長，為全球礦工帶來可驗證的收益，並提升整體競爭力。」

目前，KuPool的礦池總算力仍在不斷提高，LTC/DOGE 挖礦的排名穩定在世界第四，充分彰顯了其市場聲譽和產品實力。

關於 KuPool

KuPool 是 KuCoin 生態旗下的全新礦池品牌，專注於打造透明、安全、可驗證的挖礦基礎設施。依托 KuCoin 在安全、合規與資產管理方面的優勢，KuPool 通過高效、低延遲、可追溯的分潤機制以及對 LTC、DOGE、PEPE、Lucky、BELLS 等主流及合併挖礦幣種的支持，為全球礦工提供公平、可信的挖礦體驗，並以 「Verified Hashing, Trusted Mining（可驗證算力，可信挖礦）」 為核心，推動區塊鏈算力經濟的可持續發展。

SOURCE KuCoin