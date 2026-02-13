KuCoin 在香港Consensus強調「信任優先」基礎設施，指出信任已成為選擇交易平台的關鍵因素

論壇重點聚焦於當前市場的一項核心摩擦：鏈上數據幾乎實時，但鏈下流程（如身份驗證與跨境協作）仍相對滯後。與會嘉賓分析了不斷演進的風險態勢，並一致認為行業需要優先推進自律機制與更成熟的風險情報能力，以提前應對日益複雜的風險。討論亦延伸至用戶保護與資產追索，嘉賓指出，儘管情報工具已顯著成熟，但行業仍需推動形成統一的「行為準則」，以更有效地應對多司法轄區下的複雜性。

代表平台一線運營觀點，Edwin 分享了用戶行為的根本變化：「五年前，用戶更看重撮合速度和上幣數量；今天，最核心的問題是平台是否安全。」他指出：「市場數據表明，在波動加劇的環境下，資金會遷移到那些能夠清晰展現安全承諾的平台。信任不再是抽象概念，而是可以體現在用戶留存與市場穩定性上的可衡量指標。」在此背景下，KuCoin 強調風險管理已不再只是防禦性職能，而是支撐可持續增長與長期用戶信心的基礎驅動力。

為在實踐層面進一步強化用戶保護，KuCoin 持續推進儲備證明（PoR）披露，並通過 SOC 2 Type II、ISO 27001、ISO 27701 及 CCSS 等認證體系，提升安全與隱私保障能力。這些舉措也由 KuCoin 的「20 億美元信任計劃（$2 Billion Trust Project）」提供長期支撐，聚焦於升級托管架構、強化實時監測，並擴大全球合規能力。KuCoin 同時分享了行業如何將情報用於「預防」，包括運用 AI 輔助建模更早識別異常行為，降低對用戶、交易對手與市場秩序的連帶影響。

展望未來，KuCoin 強調建立行業級、實時的合規溝通機制的重要性，以在堅持「隱私優先設計」原則的同時，實現更快速的跨機構協同。KuCoin 重申將持續推進「信任優先」基礎設施建設，並為推動更安全、更具韌性的全球數字資產生態貢獻力量。

關於KuCoin

成立於 2017 年，KuCoin 是領先的全球加密資產平台，深受遍佈200多個國家與地區、超過 4,000 萬名用戶信賴。平台提供創新且合規的數字資產服務，涵蓋超過1,000種已上架代幣，並支持現貨及期貨交易、機構級財富管理，以及 Web3 錢包等產品與服務。

KuCoin獲《福布斯》（Forbes）及胡潤（Hurun）認可，並已取得 SOC 2 Type II 及 ISO 27001:2022 認證，彰顯其對高標準安全保障的承諾。在澳洲完成AUSTRAC註冊，並在奧地利取得歐盟《加密資產市場監管條例》（MiCA）框架下的牌照後，KuCoin 在CEO BC Wong的帶領下，持續擴大其受監管業務版圖，致力建構更可靠、值得信賴的數字資產生態。

了解更多：www.kucoin.com

SOURCE KuCoin