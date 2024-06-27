Lanvin 任命 Peter Copping為品牌藝術總監

紐約2024年6月27日 /美通社/ -- 全球時尚奢侈品集團 Lanvin Group（復朗集團）（紐交所代碼: LANV，簡稱「 集團」 ）今日宣佈，集團旗艦品牌、歷史悠久的法國高級時裝屋Lanvin任命 Peter Copping為品牌藝術總監。他將自2024年9月起執掌品牌女裝與男裝的創意設計。

Peter Copping來自英國，畢業於中央聖馬丁學院與倫敦皇家藝術學院。從業伊始，他任職於Sonia Rykiel，而後在Marc Jacobs執掌Louis Vuitton期間負責女裝設計。此後，Peter Copping 先後在巴黎與紐約擔任 Nina Ricci與 Oscar de la Renta 的品牌創意總監。後者的品牌創始人Oscar de la Renta先生本身也曾擔任Lanvin設計師並師從Antonio Castillo，之後由他親自選定Peter Copping為其繼任者。Peter Copping 最近就職於Balenciaga主管高級定制系列，由他領導工坊進行高級定制系列的重啟。

憑借 Peter Copping在不同品類與地域的豐厚經驗，他將為Lanvin帶來作為一名當代時裝設計師的獨特視角與匠藝專長。在過去兩年間，Lanvin透過感知先鋒時尚與法式精緻，在當代文化中完成重塑，而Peter Copping的上任與這一轉型不謀而合。

復朗集團董事長黃震先生表示：「 Lanvin 坐擁135年的豐厚品牌歷史，是享譽全球的時裝屋。作為復朗集團的旗艦品牌，Lanvin是我們集團家族不可分割的一部分。伴隨Peter Copping的上任，我們期待著品牌的持續轉型與發展。」

復朗集團首席執行官陳健豪先生則表示：「 復朗集團由衷歡迎Peter Copping加入Lanvin。我相信憑借Peter的傑出才華，以及他求知求新從而詮釋品牌奧秘的能力，他是帶領Lanvin走向成功的理想人選。品牌的這一全新篇章，將完全滿足客戶持續變化的需求和對時尚的渴望。」

Lanvin品牌藝術總監Peter Copping表示：「 Jeanne Lanvin女士富有遠見卓識，她的興趣和熱忱所在遠不止於時裝領域，而我亦是如此。非常榮幸可以成為Lanvin 的藝術總監，能夠與工坊以及團隊一起，為這個歷史悠久的經典品牌書寫下一個篇章。」

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關於Lanvin Group

Lanvin Group（復朗集團）是一家全球時尚奢侈品集團，2022 年 12 月 15 日起以「 LANV」 為代碼在紐約證券交易所上市交易。復朗集團旗下品牌包括法國歷史悠久的高級時裝屋Lanvin、奧地利高奢貼身服飾品牌 Wolford、意大利奢侈鞋履品牌 Sergio Rossi、美國奢華女裝品牌 St. John 以及意大利高端男裝製造商 Caruso。憑借創新理念和與行業領先合作夥伴建立的獨特戰略聯盟，復朗集團通過戰略投資、產業運營和對全球增長最快的時尚奢侈品市場的深入瞭解，致力推動旗下品牌的全球擴張，實現可持續發展。詳情請參閱網站http://www.lanvin-group.com。瀏覽投資者簡報，請前往 https://ir.lanvin-group.com。

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攝影：Riccardo Olerhead

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Lanvin Group

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SOURCE 復朗集團