LEPAS L8精緻空間：情緒派的鬆弛感治癒小宇宙

週末想要放鬆心情，來一場說走就走的露營？LEPAS L8的精緻空間化身露營神器。擁有超大後備箱容積，座椅放倒後與後備箱齊平，輕鬆打造寬敞的休憩空間。超大全景天窗帶來通透的視野，無需費力搭帳篷，打開天窗就能欣賞浪漫星空。展開後排可折疊小桌板，專屬移動咖啡角隨時就位，在這個精緻空間裡，優雅生活觸手可及。

LEPAS L8的精緻空間，更是屬於自己的情緒自留地。躺在雲感舒躺座椅上，將靠背調節至最放鬆的角度，選擇適合自己的按摩模式，肩頸的疲憊便在不知不覺中消散；極速熱管理系統精準維持適宜溫度，主動香氛系統跟隨心情在提神與舒緩模式間轉換，劇院級靜謐座艙全方位營造鬆弛氛圍，無論車外如何喧囂，車內始終保持著寧靜和清新——靜靜放空思緒，盡情享受這份屬於自己的鬆弛感。

LEPAS L8的精緻空間不只是物理載體，更像一個懂你的好夥伴，像你的情感容器。無論是午休時透過天窗看雲卷雲舒，還是獨享座艙沉浸觀影時刻，總能為你提供舒適的「情緒棲息地」，做你的優雅生活「避風港」。

SOURCE LEPAS