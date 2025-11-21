LEPAS L8以優雅駕控與精緻空間，提升每一次家庭出行體驗

對於老人來說，LEPAS L8是貼心周到的「舒適座艙」。舒展的精緻空間設計讓長輩無需彎腰屈膝，入座後能自在伸展腿腳，告別旅途的侷促與疲憊。柔軟的座椅、適宜的靠背角度，結合「優雅駕控」帶來的平穩質感，長時間乘坐也不會勞累。細節處的考量，讓長輩每一次出行都倍感安心，充分享受與家人相伴的愜意時光。

對於伴侶而言，LEPAS L8是放鬆身心的「移動港灣」。旅途之中，可沉浸在23個揚聲器打造的音響系統的悠揚音樂裡，開啟按摩與通風座椅功能，在舒適包裹中卸下工作的疲憊。同時，ENC主動降噪技術隔絕外界喧囂，讓車內成為專屬靜謐的精緻空間，搭配「優雅駕控」的舒適體驗，盡享溫馨時光。

而對於駕馭者而言，LEPAS L8搭載奇瑞集團的超級混動系統，實現了超低油耗和超長續航，只需打開空調，播放喜愛的音樂，就可以保持清爽，活力滿滿，一路暢行無阻。搭配ACC自適應巡航、APA自動泊車和RPA遠程泊車功能，以「優雅駕控」讓每一次泊車更從容自信、輕鬆優雅。

當一家人抵達露營地，LEPAS L8更化身為「移動之家」。外放電功能輕鬆驅動咖啡機、烤腸機、投影儀，甚至小火鍋都熱氣騰騰。孩子們在帳篷外玩耍，大人們圍坐著喝茶聊天。這一刻，LEPAS不僅是溫暖的陪伴者，讓家庭生活更加輕鬆，還將優雅駕控的品牌價值延伸至愜意的休憩時光。

LEPAS以「優雅駕控」和「精緻空間」解鎖家庭出行新圖景，讓每一次出發都伴隨優雅，每一段歸途都滿載溫馨。

SOURCE LEPAS