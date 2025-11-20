從靈感到現實：LEPAS設計團隊解碼「豹麗美學」的誕生之旅

「我們的靈感來自於獵豹。」LEPAS設計師深入捕捉獵豹在行走時的從容、奔跑時的靈動與捕獵時的專注，將這種與生俱來的敏捷與力量感融入車身設計的每一處細節。團隊以「豹麗美學」為設計語言，將獵豹的銳利眼神提煉為獨特的V形日行燈，銳利而富有神采；格柵造型圓潤而飽滿，彰顯出十足的力量感，內部細節的靈感則源自奢華珠寶，盡顯優雅與品味；配合寬闊的車身姿態與貫穿式的尾燈，共同雕塑出LEPAS L8兼具動感與優雅的曲面。

內飾設計：被「天際線」包裹的寧靜與舒適

如果說外觀是力量的外放，內飾則是對優雅的內在詮釋，共同詮釋「豹麗美學」設計哲學。LEPAS內飾設計團隊以「天際線」為主題，打造環繞式座艙空間，隔絕都市喧囂，營造出寧靜而開闊的沉浸式體驗。中央的「瀑布屏幕」設計靈感源於自然流動的水勢，以優雅動線引導視覺焦點；儀表台覆蓋仿水波紋理材質，觸感溫潤，視覺柔和。揚聲器飾面採用卵石紋理，與懸浮石造型和柔光照明相映成趣，仿佛將自然景致搬入座艙之中。自然與科技在此交融，構建出一個現代而富有詩意的移動空間。

用「豹麗美學」雕琢每個細節，「我們希望在LEPAS的座艙裡，每個細節都是優雅與自信，讓每一次出行， 都成為格調的流露。」

CMF設計：讓自然融入駕駛體驗

色彩、材料與工藝（CMF）是LEPAS「豹麗美學」設計哲學的深層表達。團隊深入探索森林、沙漠與冰川的自然肌理，提煉出「自然、簡約、現代」的設計基調。在外觀上，挪威森林綠的靜謐、加拿大楓葉紅的活力、蘇格蘭草地綠的優雅，傳遞著不同的情緒與格調；車內則甄選柔軟的高品質材質，以如嬰兒肌膚般細膩的觸感，營造出溫暖與寧靜的空間。從織物儀表台到冰川風格內飾，每一處細節都讓自然悄然融入駕駛體驗，讓「豹麗美學」在方寸之間盡顯質感。

從獵豹眼般銳利的日行燈，到精雕細琢的車身曲面，LEPAS設計團隊用無數個日夜的匠心打磨，將「添彩•駕馭」的品牌主張，鐫刻進「豹麗美學」的每一個設計語言中。正如團隊所言：「唯有不斷駕馭自我，才能為世界帶來新的色彩與靈感。」有LEPAS相伴，每一條平凡的道路，都會成為你優雅閃耀、自信前行的旅程。

