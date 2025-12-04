LIGHTSPEED 證券集體訴訟達成和解協議，發佈賠償申索公告

請詳閱本公告，內容或影響閣下的權利。

本公告致所有在 2019 年 3 月 7 日至 2021 年 11 月 3 日期間（包括首尾兩日），購入 LIGHTSPEED COMMERCE INC. 或 LIGHTSPEED POS INC. 證券的人士及實體（統稱「訴訟群體」或「訴訟成員」），惟部分與被告有關聯人士除外。

蒙特利爾2025年12月4日 /美通社/ -- 一宗針對 Lightspeed Commerce Inc.、其多名董事及高層，以及 PricewaterhouseCoopers LLP（統稱「被告」）的集體訴訟，早前已向魁北克高等法院提出。原告指控被告在公開備案文件及聲明中，就 Lightspeed Commerce Inc. 的財務表現作出涉及重要事實的失實陳述。

法官 Lukasz Granosik 閣下已於 2025 年 11 月 25 日批准有關訴訟的和解協議。被告方並無承認任何責任，並否認一切關於不當行為的指控。本公告旨在提供和解摘要，並說明訴訟成員若希望獲得賠償必須採取的行動。

和解條款摘要

被告將支付 1,100 萬加元，以完全及最終解決針對各被告提出的所有索償。法院裁定，集體訴訟律師費為上述金額的三分之一（33.33%），外加雜費及稅項，將優先從和解金中扣除。和解金額在扣除集體訴訟律師費、雜費、管理人開支及稅項後，餘額將根據法院批准的分配方案，按比例分發予訴訟群體成員。和解協議及分配方案詳情可於 https://www.LightspeedSettlement.com 查閱。

賠償申索截止日期：2026 年 3 月 4 日

每位訴訟成員必須於 2026 年 3 月 4 日或之前提交已填妥的申索表格，方可根據和解協議獲得賠償。申索表格可透過 https://www.LightspeedSettlement.com 存取或下載，或致電管理人（電話： 1-888-350-7708）索取。若閣下未能在 2026 年 3 月 4 日限期前提交填妥的表格，將無法分獲任何和解金淨額。

法院已委任 Concilia Services Inc. 為和解管理人，負責事項包括：(i) 接收及處理申索表格； (ii) 審核賠償資格；及 (iii) 向合資格的訴訟成員發放和解金淨額。申索表格應透過 https://www.LightspeedSettlement.com 的安全網上申索系統提交予管理人。閣下僅可在無法使用互聯網時遞交紙質申索表格。紙質申索表格可透過郵遞或速遞寄送至管理人：

CONCILIA SERVICES INC.

1-5900 Andover Ave.

Montréal (QC) H4T 1H5

電話：1-888-350-7708

[email protected]

收件人：「Lightspeed Commerce Inc. 集體訴訟程序」

疑問

有關索償程序、索償表格、證明文件或閣下作為訴訟成員資格的所有問題，都必須 向管理人 Concilia Services Inc. 聯絡：

CONCILIA SERVICES INC.

1-5900 Andover Ave.

Montréal (QC) H4T 1H5

電話：1-888-350-7708

[email protected]

收件人：「Lightspeed Commerce Inc. 集體訴訟程序」

其他問題，請向以下機構查詢：

Mtre Lea Bruyere

LPC Avocats Inc.

276, Saint-Jacques Street, Suite 801

Montréal, Québec, H2Y 1N3

電話：514.379.1572

傳真：514.221.4441

[email protected]

更多資料

如欲索取更多資料，請前往 https://www.faguyco.com/class-actions/lightspeed。如欲查閱集體訴訟登記冊上的主要集體訴訟程序文件，請前往 https://www.registredesactionscollectives.quebec/en/Consulter/RecherchePublique（請搜尋法院檔案編號 500-06-001164-215）。

經紀公司通知

請電郵此通知（英語或法語）予 2019 年 3 月 7 日至 2021 年 11 月 3 日（含）期間購買 Lightspeed 證券的客戶，而閣下知道該等客戶的有效電郵地址。如果閣下沒有某些客戶的有效電郵地址，請透過平郵以英語或法語向他們發送此通知。經紀公司可集體要求最多合共 15,000 加元，以支付發送本通知予訴訟成員的相關開支。如果提交總金額超過 15,000 加元，則每間經紀公司賠償金額應按比例減少。

本通知已獲法院批准。本通知所載事項的問題，不應直接向法院提出。

*此通知的法文版本，已載於以下網站：https://www.ReglementLightspeed.com。

