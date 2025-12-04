라이트스피드 증권 집단 소송 합의 공지문

본 공지는 관련자의 권리에 영향을 미칠 수 있으므로 꼼꼼히 읽어볼 것을 권장한다.

본 공지문은 피고 측과 연관된 특정인을 제외하고, 2019년 3월 7일부터 2021년 11월 3일까지(양일 포함) 라이트스피드 커머스 또는 라이트스피드 POS의 증권을 취득한 모든 개인 및 법인(총칭하여 '집단 소송자' 또는 '집단 소송 참여자')을 대상으로 한다.

몬트리올, 2025년 12월 4일 /PRNewswire/ -- 라이트스피드 커머스(Lightspeed Commerce Inc.), 여러 이사 및 임원, 그리고 프라이스워터하우스쿠퍼스(PricewaterhouseCoopers LLP)를 상대(총칭하여 '피고')로 한 집단 소송이 퀘벡 고등법원(Superior Court of Québec)에 접수되었다. 원고 측은 피고들이 라이트스피드 커머스의 공시 자료와 공식 발표에서 재무 성과와 관련된 중대한 사실을 허위로 진술(또는 기술)했다고 주장한다.

피고 측이 제기된 모든 위법성 주장을 부인하고 어떠한 법적 책임도 인정하지 않은 상태에서, 루카츠 그라노식(Lukasz Granosik) 고등법원 판사는 2025년 11월 25일에 본 소송 절차의 합의를 승인했다. 본 공지문은 합의 내용에 대한 간략한 설명과 함께, 합의에 따라 보상받기를 원하는 집단 소송 참여자가 취해야 할 행동을 알리는 데 목적을 둔다.

합의 조건 요약 피고 측은 제기된 모든 소송을 완전히 종결하는 조건으로 총 1100만 캐나다달러를 지불하기로 합의하였다. 집단 소송자 법률 대리인의 보수는 법원에 의해 합의금의 3분의 1(33.33%)에 제반 비용과 세금을 더한 금액으로 확정되었으며, 이 비용은 합의금에서 최우선으로 차감된다. 합의금에서 집단 소송자 법률 대리인 수수료, 제반 비용, 합의 대행사 경비, 세금을 제한 나머지 금액은 법원의 승인을 받은 배분 계획에 따라 집단 소송자(집단 소송 참여자)에게 비례 배분된다. 합의서와 배분 계획안은 https://www.LightspeedSettlement.com에서 확인할 수 있다.

합의금 청구 마감일: 2026년 3월 4일

집단 소송 참여자가 합의금을 수령하려면 늦어도 2026년 3월 4일까지 청구서를 작성하여 제출해야 한다. 청구서는 https://www.LightspeedSettlement.com에서 확인하거나 다운로드할 수 있다. 또는 합의 대행사(1-888-350-7708)에 연락하여 청구서를 받을 수 있다. 2026년 3월 4일까지 빠짐없이 작성한 청구서를 제출하지 않은 집단 소송 참여자는 순 합의금 배분 권리를 상실한다.

법원은 콘실리아 서비스(Concilia Services Inc.)를 합의 대행사로 지정하고 ▲ 청구서 접수 및 처리 ▲ 보상 자격 결정 ▲ 유자격 집단 소송 참여자에게 순 합의금 배분 업무를 위임하였다. 청구서는 https://www.LightspeedSettlement.com의 안전한 온라인 청구 시스템을 통해 합의 대행사에 제출해야 한다. 인터넷 접속이 불가능한 경우에만 종이로 된 청구서 제출이 허용된다. 종이 청구서는 우편이나 택배로 합의 대행사(아래의 연락처 정보 참조)에 보내면 된다.

CONCILIA SERVICES INC.

1-5900 Andover Ave.

Montréal (QC) H4T 1H5

전화: 1-888-350-7708

[email protected]

제목: 라이트스피드 커머스 집단 소송 관련 문서

문의처

청구 절차, 청구서 작성, 관련 증빙 자료, 집단 소송 참여자 자격 요건과 관련하여 궁금한 점이 있는 경우 합의 대행사인 콘실리아 서비스(아래의 연락처 정보 참조)로 문의해야 한다.

CONCILIA SERVICES INC.

1-5900 Andover Ave.

Montréal (QC) H4T 1H5

전화: 1-888-350-7708

[email protected]

제목: 라이트스피드 커머스 집단 소송건

기타 궁금한 점은 아래의 연락처로 문의할 수 있다.

Mtre Lea Bruyere

LPC Avocats Inc.

276, Saint-Jacques Street, Suite 801

Montréal, Québec, H2Y 1N3

전화: 514.379.1572

팩스: 514.221.4441

[email protected]

추가 정보

추가 정보는 https://www.faguyco.com/class-actions/lightspeed에서 확인할 수 있다. 집단 소송 절차와 관련된 주요 문서는 https://www.registredesactionscollectives.quebec/en/Consulter/RecherchePublique의 퀘벡 집단 소송 등록부(법원 파일 번호 500-06-001164-215로 검색)에서 열람할 수 있다.

증권 중개 회사 고지문

2019년 3월 7일부터 2021년 11월 3일까지(포함) 라이트스피드 증권을 매입했으며 유효한 이메일 주소를 보유한 고객에게 (영어 및 프랑스어로 작성한) 위의 공지문을 이메일로 발송할 것을 관련 증권 중개 회사에 요청하는 바이다. 유효한 이메일 주소가 없는 고객에게는 영어/프랑스어 공지문을 일반 우편으로 송부하면 된다. 증권 중개 회사는 집단 소송 참여자에게 위의 공지문을 발송하는 데 든 비용으로 최대 1만 5000달러까지 청구할 수 있다. 청구액의 총합이 1만 5000달러를 초과하는 경우 각 증권 중개 회사의 청구액을 비례율에 따라 감액한다.

본 고지문은 법원의 정식 승인을 거쳤다. 본 고지문의 내용과 관련하여 법원으로 직접 문의하는 행위는 엄히 금한다.

* 프랑스어로 작성된 공지문은 https://www.ReglementLightspeed.com에서 확인할 수 있다.

SOURCE Concilia Services Inc.