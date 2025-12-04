AVIS DE REGLEMENT DE LA PROCEDURE DE RECOURS COLLECTIF RELATIVE AUX TITRES LIGHTSPEED

Lisez attentivement cet avis car il peut avoir une incidence sur vos droits.

Le présent avis s'adresse à toutes les personnes et entités, à l'exception de certaines personnes associées aux défendeurs, qui ont acquis des titres de LIGHTSPEED COMMERCE INC. ou de LIGHTSPEED POS INC. entre le 7 mars 2019 et le 3 novembre 2021 inclusivement (collectivement, le " groupe " ou les " membres du groupe ").

MONTRÉAL, 4 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Un recours collectif a été intenté contre Lightspeed Commerce Inc., plusieurs de ses administrateurs et dirigeants, et PricewaterhouseCoopers LLP (collectivement les " défendeurs ") devant la Cour supérieure du Québec. Les plaignants allèguent que les défendeurs ont présenté de manière inexacte des faits importants relatifs aux performances financières de Lightspeed Commerce Inc. dans ses déclarations et documents publics.

Le 25 novembre 2025, l'honorable Lukasz Granosik, J.S.C., a approuvé le règlement de ces procédures sans aucune reconnaissance de responsabilité de la part des défendeurs, qui nient toute allégation de faute. Cet avis fournit un résumé du règlement et de ce que les membres du groupe doivent faire s'ils souhaitent recevoir une compensation dans le cadre du règlement.

RÉSUMÉ DES TERMES DU RÈGLEMENT

Les défendeurs paieront 11 millions de dollars canadiens, en règlement total et définitif de toutes les réclamations formulées à leur encontre. Les honoraires des avocats de la classe ont été fixés par la Cour à un tiers (33,33 %) de ce montant, plus les débours et les taxes, à payer en premier lieu sur le montant du règlement. Le montant du règlement, moins les honoraires et débours des avocats du groupe, les dépenses de l'administrateur et les taxes, sera distribué au groupe sur une base pro rata , conformément au plan d'allocation approuvé par le tribunal. L'accord de règlement et le plan de répartition peuvent être consultés à l'adresse suivante : https://www.LightspeedSettlement.com.

LA DEMANDE D'INDEMNISATION DOIT ÊTRE FAITE AVANT LE 4 MARS 2026

Chaque membre du groupe doit soumettre un formulaire de demande d'indemnisation dûment rempli au plus tard le 4 mars 2026 pour recevoir une indemnisation dans le cadre du règlement. Le formulaire de demande d'indemnisation peut être consulté ou téléchargé à l'adresse suivante : https://www.LightspeedSettlement.com. ou obtenu en appelant l'administrateur à l'adresse suivante : 1-888-350-7708. Si vous ne soumettez pas un formulaire de réclamation dûment rempli avant le 4 mars 2026, vous ne recevrez aucune partie du montant net du règlement.

La Cour a nommé Concilia Services Inc. en tant qu'administrateur du règlement pour, entre autres choses : (i) recevoir et traiter les formulaires de réclamation ; (ii) décider de l'éligibilité à l'indemnisation ; et (iii) distribuer le montant net du règlement aux membres du groupe éligibles. Le formulaire de demande d'indemnisation doit être soumis à l'administrateur en utilisant le système sécurisé de demande d'indemnisation en ligne à l'adresse suivante : https://www.LightspeedSettlement.com. Vous pouvez soumettre un formulaire de demande d'indemnisation sur papier uniquement si vous n'avez pas accès à l'internet. Le formulaire de réclamation papier peut être envoyé par courrier ou par service de messagerie à l'administrateur à l'adresse suivante

QUESTIONS

Toutes les questions concernant la procédure de réclamation, le formulaire de réclamation, les pièces justificatives ou votre éligibilité en tant que membre du groupe doivent être adressées à à l'administrateur Concilia Services Inc.. à l'adresse suivante :

Les autres questions peuvent être adressées à

Me Lea Bruyere

LPC Avocats Inc.

276, rue Saint-Jacques, Suite 801

Montréal, Québec, H2Y 1N3

Tél : 514.379.1572

Fax : 514.221.4441

[email protected]

POUR PLUS D'INFORMATIONS

De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante : https://www.faguyco.com/class-actions/lightspeed. Les principaux documents relatifs à la procédure de recours collectif sont disponibles sur le site Registre des actions collectives à l'adresse https://www.registredesactionscollectives.quebec/en/Consulter/RecherchePublique (recherche par numéro de dossier 500-06-001164-215).

AVIS AUX SOCIÉTÉS DE COURTAGE

Veuillez transmettre cet avis en anglais et en français par courriel à vos clients qui ont acheté des titres de Lightspeed entre le 7 mars 2019 et le 3 novembre 2021 inclusivement, et pour lesquels vous disposez d'une adresse électronique valide. Si vous ne disposez pas d'une adresse électronique valide pour certains de ces clients, veuillez leur envoyer cet avis par courrier ordinaire, en anglais et en français. Les sociétés de courtage peuvent demander collectivement jusqu'à 15 000 dollars pour couvrir les dépenses liées à la distribution de cet avis aux membres du groupe. Si les montants soumis au total dépassent 15 000 dollars, la demande de chaque société de courtage est réduite au prorata de .

Cet avis a été approuvé par la Cour. Les questions relatives à l'adresse ne doivent PAS être adressées à la Cour.

