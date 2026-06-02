Linker Vision 推出應用驅動型 AI 平台，實現 AI Grids 上的大規模自主影像推理，並採用 NVIDIA NemoClaw 技術

本次部署採用 NVIDIA NemoClaw Blueprint，以支援更安全且可長時間運行的 AI Agents，並結合 NVIDIA Metropolis VSS Blueprint 實現可擴展的影像 AI 部署，以及 NVIDIA Cosmos 用於實體人工智慧與世界基礎模型（World Foundation Models）建構，全面運行於 Linker Vision 的平台之上。此架構展現自主影像推理代理（Autonomous Video Reasoning Agents）如何在大規模實體環境中提供即時營運智慧（Operational Intelligence）。

從影像分析邁向自主營運

隨著城市與基礎設施系統面臨日益複雜的營運挑戰，AI 系統正逐步從被動監控工具演進為具備主動推理與營運智慧能力的平台。

Linker Vision 平台運用 AI Grids，作為專為大規模實體人工智慧部署打造的應用驅動型協同編排與執行層，AI Grids 能夠在分散式城市與基礎設施環境中， 根據應用需求動態動態協調算力資源、AI Agents 與各項服務。

結合 Linker Vision Video Reasoning Platform 後，系統可將即時影像串流轉化為可執行的營運智慧，使 AI 系統能夠持續觀察、推理，並協助複雜環境中的營運決策。

透過 NVIDIA NemoClaw、NVIDIA Metropolis VSS Blueprint 與 NVIDIA Cosmos 的整合，平台進一步支援自主影像推理代理，可協同執行營運流程、優化基礎設施運作，並支援交通與城市系統中的大規模 AI 部署。

擴展實體人工智慧基礎設施

升級後的高雄燈塔計畫基礎設施，目前已支援交通管理、公共基礎設施、環境智慧及防洪應變等大規模 AI 應用，並持續擴展至更多城市營運與市民服務場景。

此部署展現 AI Grids 基礎設施如何跨越數萬支攝影機與分散式環境進行擴展，支援即時交通分析、道路事件偵測、防洪應變、營運智慧以及主動式基礎設施協同管理。

同時，該架構亦正將自主影像推理能力擴展至台北市與交通部應用場域，支援包括人流分析、壅塞管理、跨單位設施協同、以及 AI 輔助營運優化等交通與營運智慧應用。

這些部署成果代表產業正從傳統被動式影像分析，邁向由自主影像推理與 Agentic AI 驅動的主動式 AI 營運模式。

實體人工智慧的新基礎

Linker Vision 創辦人暨執行長謝源寶（Paul Shieh）表示：「城市與基礎設施系統正從彼此獨立的 AI 部署，逐步演進為相互連結的實體人工智慧環境。透過 AI Grids 與 NVIDIA NemoClaw 技術驅動的自主影像推理代理，我們打造了能夠於大規模真實世界環境中進行理解、協調與自主運作的 AI 平台。」

Linker Vision 的架構展現了實體人工智慧、影像推理以及 Agentic AI 協同編排技術，如何逐漸成為未來自主營運的核心基礎設施。其「Mirror City, Keep It Safe」的願景，正體現實體人工智慧系統如何在大規模真實世界環境中持續觀察、推理，並協助維持城市與基礎設施運作安全與效率。

關於 Linker Vision

Linker Vision 是全球領先的 AI 平台公司，專注於實體人工智慧（Physical AI）與影像推理人工智慧（Video Reasoning AI）技術發展，協助城市與產業部署具備即時性與可擴展性的 AI 系統，應用涵蓋智慧基礎設施、工業 AI、人形機器人，以及未來自主服務等領域。

SOURCE Linker Vision