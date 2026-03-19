Linker Vision 於 NVIDIA GTC 2026 展示視覺 AI 推理平台

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Linker Vision

19 3月, 2026, 08:00 CST

加州聖荷西2026年3月19日 /美通社/ -- Linker Vision 作為物理 AI（Physical AI）與推理 AI（Reasoning AI）領域的先驅企業，於 NVIDIA GTC 2026 展示其視覺推理 AI 平台，支援智慧城市與智慧場域的智慧化營運。

這套平台可將大規模即時影像串流轉化為結構化資訊，並提供情境評估、影響分析與決策支援能力，應用於交通最佳化、工業監控、基礎設施管理與公共安全等場景。

Linker Vision 於 NVIDIA GTC 2026 展示視覺 AI 推理平台
Linker Vision 於 NVIDIA GTC 2026 展示視覺 AI 推理平台

Linker Vision 深度整合多項 NVIDIA 技術，包括數位孿生（Digital Twin）、NVIDIA Cosmos 世界基礎模型，以及由 NVIDIA Physical AI Data Factory Blueprint 支援的訓練流程。透過此架構，平台能從原始資料生成可用於模型訓練的資料集，並支援 AI 模型的持續優化與迭代。

為了在大規模環境中處理高容量即時影像串流，Linker Vision 正與電信營運商合作，建置基於 NVIDIA 參考架構的分散式 AI 基礎設施（AI Grid）。在與 AT&T 的合作中，系統部署於邊緣節點，使影像推理更接近攝影機與感測器，進而降低延遲並提升系統可靠性。

此外，在與 T-Mobile 合作的聖荷西智慧城市專案中，Linker Vision 正試行由 AI-RAN 基地台網格支援的分散式部署架構，整合點雲資料、3D 數位孿生與視覺 AI，用於即時交通優化與城市規劃。

在此基礎上，Linker Vision 將模擬、訓練與部署串接為持續運作的 AI 生命週期，推動物理 AI 與推理 AI在真實世界場景中的落地應用。

Linker Vision 創辦人暨執行長謝源寶博士表示：「當數位孿生在各地運作時，推理 AI 也能隨之規模化發展，為智慧城市與關鍵基礎設施帶來新的應用機會。」

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