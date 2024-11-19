Loyalty Juggernaut 利用人工智能驅動詐騙預防科技和擴大專利組合

最新專利增強 GRAVTY® 平台，作為大規模打擊忠誠度欺詐行業領導者

加州帕羅奧圖2024年11月20日 /美通社/ -- 首個現代雲端原生忠誠度科技平台 Loyalty Juggernaut, Inc. 很自豪地宣佈在不斷增長產品系列中，新增另一項美國專利。這表揚 LJI 的創新人工智能利用來打擊忠誠度計劃中的欺騙行為，從而確保商業誠信。

忠誠計劃欺詐是個重大問題，Ernst & Young 最近研究估計，忠誠計劃欺詐造成年度損失超過 10 億美元（「揭露忠誠度計劃詐騙」，2024 年 6 月）。

Loyalty Juggernaut 行政總裁兼聯合創辦人 Shyam Shah 表示：「這項新專利表現我們對提供最尖端技術解決方案的承諾，並解決忠誠度行業最重要的挑戰。我們借助這項創新，以及我們的 AI-Sense 和 AI-Trust 技術，繼續增強 GRAVTY® 成為忠誠度行業的最強詐騙防禦。」

該項專利還強調 LJI 與 AWS 的戰策合作。AWS 高級經理 Renuka Uttarala 表示：「我們很高興看到 AWS 的創新運用來推動這個產業價值。在我們的 NoSQL 和 Amazon Timestream DB 產品中，Loyalty Juggernaut 使用例如 Time-To-Live 等功能。這說明為何多間主要公司繼續尋求雲端原生解決方案，為自身業務提供動力和降低通常與此類系統相關的高成本。 」

LJI 不斷成長的專利組合，突顯自身在忠誠度科技方面的領導地位。該公司的創新項目為未來作準備，提高營運效率，並為全球品牌提供安全、可擴展兼具影響力的解決方案。主要專利創新包括：

人工智能驅動的大量個性化：透過提供大規模個性化會員體驗，徹底改變忠誠度計劃。

GRAVTY 視覺規則 (GVR)：忠誠度行業唯一專利無代碼規則引擎，結合先進複雜與用戶易於使用（查看）。

多維行為追蹤：在當今無 Cookie 環境中，企業不可或缺已獲專利的第一方數據生成方法，有助實現高度個性化的客戶體驗。

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關於 Loyalty Juggernaut

Loyalty Juggernaut Inc. 總部位於加州帕羅奧圖，現時為企業級忠誠度科技解決方案的領先供應商。該公司藉著旗艦 GRAVTY® 平台，正在透過先進人工智能、無服務器和雲端原生功能，重塑忠誠度計劃環境。Loyalty Juggernaut Inc. 在 12 個行業中，為多間全球最知名品牌提供忠誠度計劃和生態系統，包括 WestJet、Deutsche Telekom、Emirates、Viva Aerobus、Liverpool 和 Global Hotel Alliance。LJI 三度蟬聯 Golden Loyalty Award 最佳技術創新獎。

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SOURCE Loyalty Juggernaut, Inc.