Loyalty Juggernaut erweitert Patentportfolio mit KI-gestützter Technologie zur Betrugsprävention

Jüngstes Patent stärkt GRAVTY®-Plattform als Branchenführer bei der Bekämpfung von Betrug im Zusammenhang mit Kundenbindungsprogrammen in großem Maßstab

PALO ALTO, Kalifornien, 20. November 2024 /PRNewswire/ -- Loyalty Juggernaut, Inc., die erste moderne, Cloud-native Technologieplattform für Kundenbindung, gibt mit Stolz die Aufnahme eines weiteren US-Patents in sein wachsendes Portfolio bekannt. Dies unterstreicht LJIs innovativen Einsatz von KI zur Betrugsbekämpfung bei Kundenbindungsprogrammen und zur Sicherstellung von deren kommerziellen Integrität.

Betrug im Zusammenhang Kundenbindungsprogrammen ist ein großes Problem. Eine aktuelle Studie von Ernst & Young schätzt die jährlichen Verluste auf über 1 Milliarde US-Dollar („Unmasking Loyalty Scheme Fraud", Juni 2024).

„Dieses neue Patent unterstreicht unser Engagement, innovative Technologielösungen zu entwickeln, die die wichtigsten Herausforderungen der Kundenbindungsbranche meistern", sagt Shyam Shah, CEO und Mitbegründer von Loyalty Juggernaut. „Mit dieser Innovation und unseren AI-Sense- und AI-Trust-Technologien stärken wir GRAVTY® als den zuverlässigsten Schutz vor Betrug in der Kundenbindungsbranche."

Das Patent bestätigt auch die strategische Zusammenarbeit von LJI mit AWS. Renuka Uttarala, Senior Manager bei AWS, kommentierte: „Wir freuen uns über diese innovative Nutzung von AWS, um den Wert in dieser Branche zu steigern. Loyalty Juggernauts Einsatz von Funktionen wie Time-To-Live in unseren NoSQL- und Amazon Timestream DB-Angeboten zeigt, warum führende Unternehmen weiterhin auf Cloud-native Lösungen setzen, um ihr Geschäft voranzutreiben und die hohen Kosten zu senken, die normalerweise mit solchen Systemen verbunden sind."

Das wachsende Patentportfolio von LJI unterstreicht die führende Rolle des Unternehmens im Bereich der Kundenbindungstechnologie mit Innovationen, die zukunftssichere Programme ermöglichen, die betriebliche Effizienz steigern und Marken auf der ganzen Welt mit sicheren, skalierbaren und wirkungsvollen Lösungen versorgen. Zu den wichtigsten patentierten Innovationen gehören:

AI-Driven Mass Individualization (KI-gesteuerte Massenindividualisierung): Revolutionierung von Kundenbindungsprogrammen durch Bereitstellung umfangreicher, personalisierter Mitgliedererfahrungen.

GRAVTY Visual Rules (GVR): Die einzige patentierte No-Code-Rules-Engine der Kundenbindungsbranche, die fortschrittliche Raffinesse mit benutzerfreundlicher Einfachheit verbindet (anschauen).

Multi-Dimensional Behavior Tracking (Mehrdimensionale Verhaltensverfolgung): Ein patentierter Ansatz zur Generierung von First-Party-Daten, die in der heutigen Cookie-losen Umgebung unerlässlich sind und hochgradig individualisierte Kundenerlebnisse ermöglichen.

Medienkontakt: [email protected]

Informationen zu Loyalty Juggernaut

Loyalty Juggernaut Inc. mit Hauptsitz in Palo Alto, Kalifornien, ist ein führender Anbieter von Loyalitätstechnologie-Lösungen für Unternehmen. Mit seiner Flaggschiff-Plattform GRAVTY® gestaltet das Unternehmen die Landschaft der Kundenbindungsprogramme durch fortschrittliche KI, serverlose und Cloud-native Funktionen neu. Loyalty Juggernaut Inc. betreibt Kundenbindungsprogramme und Ökosysteme für einige der weltweit bekanntesten Marken in zwölf Branchen, darunter WestJet, Deutsche Telekom, Emirates, Viva Aerobus, Liverpool, Global Hotel Alliance. LJI ist dreimaliger Gewinner des Golden Loyalty Award in der Kategorie „Best Technology Innovation".

#loyaltyprograms #loyaltyfraud #lji #customerexperience

Folgen Sie uns auf LinkedIn und www.lji.io

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2251954/4350951/Loyalty_Juggernaut_Logo.jpg