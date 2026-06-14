捷氫科技發佈M5、P5系列新品 硬核方案助力氫能規模化落地

上海2026年6月13日 /美通社/ -- 2026年6月10日，第十屆國際氫能與燃料電池汽車大會暨展覽會(FCVC 2026)期間，捷氫科技舉辦了「聚力煥芯 共赴新程」新品發佈會。

中國汽車工程學會理事長張進華、上海智能新能源汽車科創功能平台董事長、同濟大學教授余卓平，上汽集團副總裁、總工程師祖似傑，捷氫科技總經理盧兵兵共同出席了新品揭幕儀式。

來自產業鏈上下游的多家企業代表到場參會，包括載合汽車科技（蘇州）有限公司、德創未來汽車科技有限公司、風氫揚氫能科技（上海）有限公司、羚牛新能源科技（上海）有限公司、上海鯤華新能源科技有限公司、上海舜華新能源系統有限公司等國內合作夥伴，以及歐洲重點海外客戶。

本次發佈會上，捷氫科技正式推出最新M5與P5系列燃料電池產品——PROME M5X燃料電池電堆與PROME P5X燃料電池系統，引發了行業高度關注和廣泛熱議。

展會期間，中國科學技術協會主席萬鋼先生、財政部經濟建設司能源政策處處長朱保偉先生等領導也蒞臨捷氫科技展台參觀指導。

立足產業轉型關鍵窗口 貫通交通、儲能、發電三大賽道

祖似傑先生在發言中表示，作為清潔高效的二次能源，氫能既能助力道路交通領域綠色降碳，更能通過氫電耦合與風光新能源高效協同、互補適配，有效補齊新型電力系統調峰短板，突破氫能單一交通應用的傳統局限。

立足產業轉型關鍵窗口期，行業競爭邏輯已發生深刻變革，競爭重心從單一產品性能比拚，全面升級為全場景適配能力與全產業鏈綜合實力的較量。

他指出，捷氫科技全新產品主打高功率密度核心優勢，工況適配性、運行可靠性實現全面升級。

在穩固中長途重卡、城際幹線物流等商用場景優勢的同時，發力新型電力系統賽道，可良好適配氫電耦合、園區儲能、數據中心備用電源等新能源配套場景，同時覆蓋礦用裝備、內河船舶等多元新興領域。

捷氫科技全面貫通交通、儲能、發電三大核心賽道，以高適配、高可靠的硬核產品實力，為全球氫能產業規模化、市場化高質量發展築牢堅實基礎。

創造多元價值 築牢車規級、高性能、高可靠產品優勢

盧兵兵先生圍繞核心技術優勢、客戶價值、全系產品佈局三大維度，對本次新品進行了詳細介紹。

他表示，捷氫科技秉承「應用一代、研發一代、規劃一代」的研發理念，依托行業獨創的HPDP氫燃料電池產品開發流程，專注打造車規級、高性能、高可靠的燃料電池產品，持續引領行業技術發展方向。

依托全鏈條技術積累，本次發佈的M5和P5新品實現性能跨越式升級，多項核心指標位居行業前列。

PROME M5X燃料電池電堆額定功率328kW，體積功率密度7.1kW/L，電芯質量功率密度7.2kW/kg，較上一代M4平台性能指標分別提升75%、160%，達到國內領先水平。

M5X可滿足-40℃～95℃寬溫域穩定運行需求。值得注意的是，95℃是目前業內自增濕電堆的最高運行溫度，可有效降低整車熱管理設計難度。

此外，通過材料與膜電極組件(MEA)協同設計，鉑載量降至0.215g/kW，大幅減少貴金屬使用，提升產品經濟性。

PROME P5X燃料電池系統帶來五大價值升級：

額定功率280kW，更高的系統功率可全面覆蓋高速重載車輛、礦用卡車、熱電聯供(CHP)等多類應用場景，有效拓寬產品適用邊界。

基於M5X電堆領先的體積功率密度，P5X系統大幅提升產品與各類整車平台的搭載適配性，降低整車佈局設計難度。

質量功率密度高達1009W/kg，是國內首款突破1kW/kg的燃料電池系統，較上一代P4平台提升46%，助力整車輕量化升級，有效解決重載車輛「虧噸」問題，顯著提升車輛有效運載效率。

設計壽命30000小時，可有效降低車輛全生命週期綜合使用成本。

系統運行效率大幅提升，以49噸重卡典型工況為例，車輛高速行駛平均功率約150kW，此工況下P5X系統效率可達51%，較上一代產品效率絕對值提升10%，節能優勢十分突出，幫助客戶降低運營成本、提升經濟效益。

除重點發佈的大功率M5X電堆與P5X系統外，捷氫科技還針對細分市場，推出兩款陰極閉合式風冷燃料電池產品——F06燃料電池系統與R300燃料電池系統。兩款產品面向無人機、兩輪車等新興賽道打造，延續車規級研發標準，為客戶提供專業化、高品質、極具競爭力的一體化解決方案。

捷氫科技全新產品矩陣緊扣國家「十五五」氫能綜合試點相關部署，以優質產品為紐帶深化產業協同。

恰逢FCVC展十週年，捷氫科技願與合作夥伴攜手同行，共築氫能產業新生態，共創綠色可持續發展新未來！

SOURCE 捷氫科技