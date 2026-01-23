華為雲發佈2026年全球銷售夥伴政策，與合作夥伴共贏AI時代

楊友桂在致辭中表示，智能時代正在給華為雲以及夥伴帶來巨大的機遇和挑戰，華為雲堅持系統性創新，通過業界性能最強的CloudMatrix超節點提供澎湃AI算力，以盤古大模型深耕行業核心場景，同時基於MaaS平台支持百模千態，依托全鏈路數據治理和端到端安全，和夥伴一起打造繁榮生態，加速夥伴成長。楊友桂詳細解讀了包含「更信任、更賺錢、更簡單、更成長」的2026年夥伴政策。

在「更信任」方面，華為雲將以政策規則為基石，制定清晰的業務邊界和市場佈局，踐行「不與夥伴爭利」的承諾，明確夥伴政策三年穩定不變，以長期確定性築牢互信底色。

在「更賺錢」方面，通過五大政策升級，以有競爭力的授權折扣，讓激勵更容易拿到、提升夥伴盈利；強化高效協同，提升夥伴贏單率；依托華為雲品牌加持，幫助提升夥伴市場影響力，幫助夥伴拓新客、拓市場，實現「讓更多的夥伴賺到錢，讓夥伴賺到更多的錢」目標。

為了讓合作「更簡單」，華為雲將持續保持簡單清晰的合作規則，同時堅決打擊腐敗，讓合作全程陽光透明。華為雲始終堅守「簡單合作、陽光共贏」的核心原則，同時也將優化IT，把夥伴中心主頁升級為一站式工作台，讓華為雲與夥伴的合作更省心、更高效。

在「更成長」方面，華為雲以「分層分級精準賦能+真金白銀激勵支持」，全方位助力夥伴提升核心能力。

「雲和AI是未來30年的產業，猶如一場『馬拉松』，現在才剛剛開始」，楊友桂強調，選擇與誰同行比要去的遠方更重要，因為合作不能只看眼前，更要選能陪你走得更遠、走得更廣的夥伴。華為雲願與大家並肩深耕，攜手奔赴更長遠的共贏未來。

構建健康、繁榮、商業正循環的銷售夥伴體系

華為雲全球銷售部部長李實表示，在過去的一年中，華為雲與夥伴同路同贏，攜手前進。華為雲夥伴業務在2025年增長率超過50%，夥伴數量持續增長，與夥伴的合作更為緊密。截至目前，華為雲在海外已有40+總經銷商夥伴與50+核心/領先級CSP夥伴，全球的合作夥伴數量超過4000家，付費客戶數達到數十萬級。

為了構建更信任、更賺錢、更簡單、更成長的夥伴體系，華為雲重新確定了NA與SMB客戶的分類，並明確了華為與夥伴的責任分工，將通過激勵、權益與秩序三位一體的方式，保持銷售夥伴體系內核穩定，持續支持夥伴業務成功。華為雲在2026年全面升級了夥伴激勵政策，旨在提高夥伴激勵獲得感。

與此同時，華為雲將為夥伴提供四方面支持，全方位賦能夥伴成長。第一，傳播加持，共享華為雲全球媒體矩陣，幫助夥伴放大聲量；第二，提升品牌，今年我們計劃全球徵集50+夥伴標桿進行重點傳播；第三，權益升級，MDF額度提升，全面支持各類夥伴營銷活動；第四，以營促銷，邀請夥伴深度參與華為雲的全球各類影響活動。

此外，還將加大夥伴賦能力度，並針對夥伴不同群體的需求，構建了結構化賦能體系，包含從「戰略洞察」到「銷售演練」的差異化課程，支持夥伴提高業務拓展能力。面向管理層（CXO層）：重點針對行業趨勢與企業管理，開展松湖雲道、數字化轉型、AI戰略交流等高層交流，促進華為和夥伴高層協同。面向核心骨幹層（TL/操盤手）：聚焦企業經營與發展，通過操盤手培訓、行業賦能等課程，強化業務發展能力。面向執行層（BD/SA/CSM）：夯實專業技能與標準化動作，設計銷售演練、技術培訓等實戰內容，提升專業技能。構建 「能力提升 → 業務拓展 → 商業成功」 的飛輪，支持夥伴做強組織、做大市場。

華為雲亞太銷售夥伴發展部部長陳偉峰指出，在亞太地區，華為雲是增速最快的主流公有雲提供商，並已成為企業數字化轉型的最佳夥伴之一。過去5年，華為雲亞太複合增長率超過40%；夥伴收入占比超過50%，服務了超過50家金融客戶、200家政企客戶以及500多家互聯網和雲原生客戶，在超過10個亞太國家和地區設有本地服務團隊。在亞太地區，金融核心系統上雲，運營商AI轉型/XtoB轉型，泛政府以及泛互聯網等領域通過AI技術提升運營效率和公共服務，是華為雲和夥伴的主戰場，當前香港已上線AI Token服務，多個開源模型即開即用。華為云云堅持「平台+生態」 戰略，攜手亞太夥伴，共創行業新價值。圍繞聯合方案，聯合營銷以及聯合銷售這三個環節，加強與夥伴合作，與夥伴實現共贏。

會上，泰國Vonosis、新加坡Wormwood、阿根廷Movistar、土耳其夥伴Logosoft分享了與華為雲共同開拓全球市場，共同成長的故事。

未來，華為雲將以夥伴政策為支點，與廣大夥伴深度協同，在AI創新的機遇下，共同挖掘數智化轉型的市場潛力，助力全球數字經濟高質量發展，為構建萬物互聯的智能世界貢獻力量。

