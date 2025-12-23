Maison&Objet Intérieurs Hong Kong 2025 第二屆展會圓滿落幕

匯聚來自首爾至杜拜等地 200多個品牌及18位工藝師參展。

四天展期共吸引超過12,000名訪客到訪，包括對設計業界專業人士開放的12月3日至5日及對公眾開放的12月6日。今年參觀人數較去年增長(206%)，訪客來自 ： 經銷商／批發商 零售商 地產發展商 酒店集團 餐飲集團

展會共促成200場預先安排的商貿配對會議。

「Dialogues」共舉行7場講座／論壇，邀請23位講者參與。

聚焦Crossroads：節目精華

精心策劃的場區 Design Factory 是整個展會的靈感核心，將物料運用、文化轉譯與多感官體驗化為生活中的叩問。其策展理念旨在創造驚喜，並重新定義人們看待室內與待客空間的方式。透過四座沉浸式展館，展示可持續性如何成為形態、質感與敘事的引擎，而非單純的點綴。訪客在精心安排的動線中穿梭在展館中，被邀請放慢步伐、細察入微，參與東與西、工藝與科技、記憶與創新之間的對話，透過觸感、光影、聲響與氣味徐徐展開。配合本屆全新的「Shop the exhibition」計劃，Design Factory 中多項設計作品亦可於展期內購買或收藏，使策展與收藏之間的連結更加緊密。

展館1 -《Shifted Mirrors: Fragments of a Dreamed East》由Clélie Debehault與Liv Vaisberg（比利時）和Ann Chan（香港特別行政區）策展

《Shifted Mirrors: Fragments of a Dreamed East》 由Clélie Debehault 與 Liv Vaisberg 策展， 並由 Ann Chan負責展場空間設計，呈獻佔地三百平方米、以七個類似房間的獨立島嶼構成的展館。每一空間皆取材自東亞傳統室內美學——如書齋、茶室、舍廊房、園林亭閣及香港唐樓 ，展館以極簡建築語言、層次紋理與反射表面探討文化混融。兩位策展人分別是奢侈品牌、網上平台、畫廊、建築師及設計師提供策略咨詢的Debehault，及以創辦COLLECTIBLE 創辦人而知名的國際藝術總監Vaisberg，結合Chan 具敘事性的場景設計，打造出一條將文化轉譯化為材質詩學的漫步長廊。本館所有作品均可購藏。

展館2 -《Anthropocene Adhocism》由Lionel Jadot（比利時）策展

《Anthropocene Adhocism》由駐布魯塞爾設計師、Zaventem Ateliers 工作室創辦人 Lionel Jadot 策展，將批判化為邀請，呈現如夢似真的待客套房。訪客先穿越一座電纜與廢棄電子零件構築的洞穴，進入一個鹽結晶成山川，藉氈、蠟質、根莖、菌絲感受海藻的呼吸、糾纏交織有機纖維與鋁材及人造殘片的生態之地。廢棄之物化為資源，靜止之物重獲生息。在此，回收物與自然共生，接待重塑成一場感官沉浸體驗。Jadot橫跨室內、物件與電影建構復古未來主義世界，為空間注入了可感知的能量，並提出我們將如何以新方式棲居的可能。

展館3 -《Breath of Bamboo》由Korakot Aromdee（泰國）策展

《Breath of Bamboo》由泰國竹藝家及工作坊負責人Korakot Aromdee策展，是一座可漫步遊覽的展館，清風拂過指間，使傳統於形體之中流動。展館流暢的曲線以竹、藤、蔓與草為主要材料，全以結繩相繫，無釘無銲，將潮汐與微風的律動化為結構、動感與聲響。蜿蜒的廊道迴盪 Ban Laem 海岸的潮韻，而參與式結繩立柱好像在邀請訪客觸摸，一一與搖曳的雕塑諧奏， 將村落工藝推向面向國際的櫥窗。Aromdee的展館不僅是一座建築物，更是一則關於風、結與工藝的生命敘事。

展館4 -《Living Matters》由Elizabeth Leriche（法國）策展

壓軸Design Factory的展館，是由駐法國策展暨潮流觀察者Elizabeth Leriche 《Living Matters》，透過三個感官宇宙，以物之絮語細膩敘事。「柔光繭域」（Soft Cocoon）透過一組藝術裝置，以柔軟、親密、守護與慰藉為題，為展館拉開序幕，喚起關懷之心與童年溫潤記憶。「內蘊森息」（Inner Forest）由一個如同巢穴的空間構成，以樹木、藤蔓、植物編織與自然物質構共譜景致，藉由匠藝之手深化人與自然的對話，誠邀人們思索「居所」作為互相滲透的生態系統。「絢色漫溢」（Chromatic Exuberanc）將訪客沈浸在日光的漸變色階中，由明亮的黃到炙熱的橙，將物件化為光與能量的玩味探索。展館的三個個感官宇宙共同構築出歐洲與亞洲創作交匯的空間，揭示在地與全球、記憶與創新、物質與想像之間的共鳴。

Design Showcase

Design Showcase 是整個設計展會的探索動力，由七個沉浸式室內場景與一個特別展區組成，串連起從巴黎延伸至首爾的東向視覺軸線。每個場景皆被構思為一個完整且可居住的世界——在此，城市的文化記憶與設計師的當代語彙交匯，化為一幅幅待客或居住的敘事場景。整體動線刻意以電影般的節奏鋪陳，引導訪客在不同佈景間移動時，閱讀其間的關聯與差異。今年，Design Showcase 亦與展會的全新「購藏」（shoppable）形式互相呼應，訪客可於展期中購買大部分展出物件與家具，讓觀展經驗與日常生活之間建立更緊密、即時的連結。

展示空間 1 – 《West Meets East》：Hubert Le Gall 與 Alfred Lam (巴黎x香港)

Design Showcase 由Hubert Le Gall 及 Alfred Lam設計的《West Meets East》打開序幕，以傳統北京四合院的精神為靈感，透過精緻卻充滿奇想的巴黎視角重新詮釋。圍繞靜謐的露天庭園，客廳、餐室、休憩、閱讀這四大區域體現著中式傳統底蘊與法式兼收並蓄，展開一場細膩而深思的跨文化對話。L's Where 精選的古董與復古藏品結合Le Gall的雕塑作品，以木材、金屬及柔軟織物，與玩味鏡飾以及洋溢藝術氣息的擺設碰撞，巧妙向《愛麗絲夢遊仙境》的超現實魅力致意。設計團隊攜手多位創意夥伴實現此願景：負責花藝與庭院造景的本地花藝師、創作壁畫的 Elsa Jeandedieu ，以及打造牆面紋理的 Wallpaper Plus。此外，Le Gall 以詩意雕塑與博物館級別的場景設計見長，而來自香港 Studio1618 的Lam則是沉穩、並在室內設計中注重材質，共同建構這次的設計敘事。

展示空間2 -《Beyond Majlis》Kristina Zanic（杜拜）

代表杜拜的Kristina Zanic呈獻《Beyond Majlis》，以當代的語言重新演繹中東家庭中，中象徵待客、對話與連結的傳統聚會場所。空間染上來自沙漠夕陽的瑰麗色調，流動的書法光影如詩般躍動於牆面，曲線形態的模組沙發群塑出柔和的節奏，而中央懸掛的水晶燈飾則如星空般閃耀，喚起沙漠夜的靜謐與無垠。紮根於傳統，卻眺望未來，此裝置反映杜拜不斷演變的文化身份，也描繪出Majlis在時光流轉中蛻變的模樣。

展示空間3 -《Rooh Dilli》Aparna Kaushik（新德里）

來自新德里的Aparna Kaushik帶來了《Rooh Dilli》，以莫臥兒的規劃邏輯結合殖民時期建築，打造一處沉靜對稱的休憩空間。空間的靈感來自國會大廈（ Parliament House ） 與總統府（ Rashtrapati Bhawan ），二者為歐式的幾何秩序與印度工藝的文化融合典範，其整體風格以克制和對細節的尊重為特徵。來自拉賈斯坦邦的手工雕石、沙漠織機上精製的地毯、以及呼應Raza與Roy姓氏社群精神的藝術作品，共同織就一段既具觸感又具永恆氣韻的故事。空間以線性軸向鋪陳，柔和的弧度平衡了寬闊的空間與私密性，而中央吧檯等核心元素則賦予空間整體清晰、平衡而實用的機能。

展示空間4 -《Connect》梁志天（香港）

來自香港的梁志天Steve Leung呈獻《Connect》，一個沉浸式的冥想空間，以傳統與現代、東方與西方交融為核心的當代設計探索。在簡約的空間格局中，透過細節呈現文化底蘊與現代美學的對話，引領觀者展開關於自然、人文與設計的深度思考，傳遞不同元素和諧共生、相互成就的哲思。展區以現代簡約的深色橫直線條構築框架，清鏡為襯，延伸空間意境，並以傳統與自然為靈感的裝飾點綴——手工織毯、燈具、藝術家具與非遺竹編雕塑等，細膩連結本源與創新。每一處細節皆呼應「人與自然、傳統與現代、東方與西方」的共生關係，演繹出相容並蓄、生生不息的當代簡約美學新境。

展示空間5 - 《感官漫遊》吳濱（上海）

來自上海的吳濱呈獻《感官漫遊》，在高速發展的上海中尋找一處柔軟的切口。一條微暗、充滿紋理的路徑化成一個多重交織的感知場所，腳下是溫潤的地王國際地板，而牆面覆以焦木般的肌理。頭頂的投影交錯浮現，記錄生活的片段；可開啟的櫃格門如同城市樓宇的窗口；環境聲在空間中漾開。M77打造的茶屋櫃體，向內開啟是私人檔案，向外面對城市則是日常生活的詩意記錄。院半的香料台靜置中央如一座小島，邀請訪客停下來，透過氣味回憶這座城市。回收材料貫穿其中，將可持續性闡釋為一種對未來默然的關懷，而摩根智能的燈具以微光籠罩展廳，恰如一座城市黃昏時分的光影倒影，最終形成一幅交織質感、氣味與光線的馬賽克，提醒我們如何再次感受。

展示空間6 - 《Fragments of HK, A Letter from Seoul》梁兌旿（首爾）

來自首爾的梁兌旿Teo Yang呈獻《Fragments of HK, A Letter from Seoul》，以韓國人對根植於八、九十年代香港文化的情感，重新組合成一幅文化的肖像，凝鑄成一座「圖書館」般的室內空間。海報、音樂、電影片段與收藏物件如同書卷陳列於架上，個人品味匯流為集體記憶，私人的收藏延展成公共的文化檔案。延續韓國將圖書館視為接待賓客與交流之所的傳統，此空間邀請訪客如踏入他人的書房，在此分享於過去與現在、首爾與香港之間對話並進行一場沉思。

特別展示：《Salon Les Nouveaux Ensembliers》

法國國家傢具管理館 × Maison&Objet：Paul Bonlarron，《Dining Room》

Maison&Objet攜手法國國家傢具管理館（ Mobilier National ） 共同呈獻「 Maison&Objet Design Showcase Award 2025 」 獎項，得主 Paul Bonlarron展出《Dining Room》，創意自餐盤而起流淌至整個空間，將食材廚餘化為材料、色彩與器皿。從宴會長餐桌延伸開來，盡見以蛋殼琺瑯製成的餐盤、麵包形的燈具、蔬菜生物塑料打造的彩繪玻璃窗、以洋蔥皮天然染料染製的摺皺桌布，以及由茄子皮編織而成的巨幅掛毯。空間既是對奢華裝飾的放縱頌歌，也是對永續幻想的詩意回應。

特別裝置：La Rue – Patrizia Moroso，《Resonant Landscapes》

為Design Showcase作結的是Moroso 呈獻的《Resonant Landscapes》，此特別裝置由 Patrizia Moroso 策劃並專為 Front Design 工作室的「Pebble Rubble」系列打造，位於連接各活動空間的通道La Rue上。每件作品透過對自然物表面的3D立體掃描數據製作，並裹以 Kvadrat Febrik 特製織品，將岩石、苔蘚與林地的紋理與形態化為雕塑般的模組結構，轉化為一片詩意地景，坐下的瞬間如同與自然恆久靜謐的相遇。

Le Club

Le Club 是展會的專屬交流中心，由香港知名設計工作室 CL3 思聯 及 Lim + Lu 林子設計聯手構思及打造商務貴賓廳，如同一封獻給香港匠心與日常之美的情書。設計師團隊從城市日常中隨處可見於茶餐廳、街市與攤檔的樸素膠凳常汲取靈感，將其昇華至一種既富韻律感又親切的建築語言。數以千計的凳子堆疊而成，構築出一座可穿透的圍合牆體，界定周邊的同時保持視覺連繫；空間的上方，由相同的模組化元素堆疊成懸掛式燈光結構，將重複化為韻律。整體空間以兩層「天圓地方」的設計呈現，內層正方形提供休閒沙發座椅，適合輕鬆交流；外層則規劃為功能性會議與商務交流而設。雙接待台與中央酒吧形成圓環的軸心，催化非正式對話，而此往往孕育出正式合作。

Le Club 的家具經過精心策選，以映照這座城市多層次的特色。Lim + Lu 與 CL3 的訂製作品，與古董及借展家具同時展出，讓歲月痕跡與精準工藝在同一空間中並存。「Trolley Cart Sofa」以趣味方式重塑貫穿香港街頭的手推車元素；而靈感源自食肆圓桌的弧形屏風，則為空間創造出可隨日間節奏伸縮的半私密區域。整體效果是一間既親切又精緻的會所，以城市記憶為視角，將待客的人體工學轉化為更細膩的體驗。隨著展會推出全新的購藏模式，Le Club 中大部分展品與家具皆可於展期內選購及收藏，進一步強化此空間作為「讓想法迅速化為行動」的角色。

尊貴嘉賓及業界參與

Maison&Objet Intérieurs Hong Kong 2025 迎來多位來自設計、酒店、地產、零售及畫廊等領域的的尊貴嘉賓及高層決策者，包括文華東方酒店集團、元創方管理有限公司、合和酒店、恒隆地產及希慎興業有限公司。他們的參與進一步彰顯香港作為全球設計生態中的關鍵交匯點之重要地位，以及展會作為國際合作催化劑的角色。

Dialogues與商貿配對計劃

以「Dialogues」為主題，展會共舉行7場論壇，邀請23位講者，就可永續創新、材料智慧、酒店設計未來及設計收藏等議題深入交流。商務配對服務促成200多場一對一會議，連結品牌與合資格買家、發展商及酒店集團，促成50宗即時交易或展後洽談。

Brand Corner：精準交流匯萃

毗鄰 Le Club 會所的「Brand Corner」匯聚精選合作夥伴包括Dedar、Hunat、RCB Casa、Phillip Jeffries、StoneX、Jaipur Rugs、Tai Ping Carpets、Empire、Lutron、M77、Yardcom、Eastern Edition 及 Sensis，在現場進行微型展示。參展商分享了對精準高效互動與業務轉化的積極回饋：

「作為品牌專區參展商，我們與決策者及相關行業訪客建立了高質量的互動。此展區形式促成了具體的商業機會與富有成效的後續討論。」 —— Eastern Edition

「參與Maison&Objet Intérieurs Hong Kong 2025是場充實的體驗，充滿蓬勃活力與優質互動。在品牌專區與潛在客戶及企業交流，促成了深具意義的對話與連結。」—— Tai Ping Carpets

「作為領先設計的全球舞台，Maison&Objet Intérieurs Hong Kong 2025吸引眾多業界專業人士參與。 藉此契機，我們深化了與各合作夥伴的對話，並與全球頂尖設計師展開深度交流。期待未來與帝國木地板展開更多合作，同時期盼2026年Maison&Objet能持續擴大規模與影響力，吸引更多人一同參與。」—— Empire

嘉賓引言

Maison&Objet 執行委員會主席 Philippe Delhomme 先生表示：「在我眼中，Maison&Objet Intérieurs Hong Kong不僅是區域性盛事，立足亞洲核心的戰略平台，我們旨在支持品牌成長、創新，並與影響力交織的舞台上綻放光芒。而香港作為舉辦地，亦充分證明其亞洲設計、商業與創作的國際樞紐的地位是不可替代。Maison&Objet則發揮其優勢與聲望，貫徹願景：串聯品牌、設計師、買家與規劃師，促成嶄新合作契機。透過此盛會，我們堅定目標：構築一個連接及互補巴黎家飾展的完整國際生態體系，激發設計與生活風格領域參與者的靈感、創造沉浸式體驗、促進深度連結，為其業務發展於亞洲或更更廣闊的疆域提供永續支持。」

與Affinités共創「Shop the exhibition」：連結策展與收藏

首度於香港推出的「Shop the exhibition」體驗，讓訪客可瀏覽收錄了逾 200 件首次於香港亮相作品的電子目錄，並可即場預訂。

共創更廣闊的城市設計版圖

與DesignInspire創意設計博覽及設計營商周（BODW）同期舉行，Maison&Objet Intérieurs Hong Kong 2025 成功促進跨平台流動與交流，鼓勵觀眾於不同活動間穿梭，並催化未來可持續的合作機會。

