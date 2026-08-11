Manulife 委任 Jeremy Young 為環球高淨值業務國際經紀渠道首席分銷總監，推動重點市場增長策略

香港2026年8月11日 /美通社/ -- Manulife 宣佈委任 Jeremy Young 為環球高淨值業務國際經紀渠道首席分銷總監，即時生效。

Young 先生自 3 月起擔任署理首席分銷總監，期間展現卓越的領導能力，積極推進 Manulife 的分銷策略，並加深與各重點市場經紀夥伴的聯繫。履新後，他將負責領導 Manulife 國際經紀業務的全球發展，推動香港、新加坡、中東及其他市場的業務增長，並進一步加強經紀夥伴關係及提升分銷實力。

Jeremy Young has been appointed Chief Distribution Officer, International Brokerage, Global High-Net-Worth

Manulife 亞洲區環球高淨值業務行政總裁兼首席合作夥伴分銷總監 Bonnie Qiu 表示：「我們很高興由 Jeremy 出任這一重要職位。環球高淨值（GHNW）業務一直是 Manulife 整體策略的核心支柱。我們將繼續投放資源，提升業務能力、豐富產品及加強夥伴合作，以更好地滿足高淨值客戶不斷轉變的需求。Jeremy 的領導將進一步提升我們服務高淨值市場的能力，助我們把握未來的龐大發展機遇。」

Young 先生擁有逾 20 年保險業管理經驗，專業範疇涵蓋分銷、銷售、市場推廣、產品策略及客戶體驗。加入 Manulife 前，他曾擔任 Transamerica Life Bermuda 環球首席商務總監。此前，他亦曾於 Sun Life、AIA 及 Sovereign 擔任高級管理職務。

此次委任進一步彰顯 Manulife 致力鞏固環球高淨值業務平台，以及滿足亞洲、中東及其他國際市場高淨值客戶不斷轉變需求的決心。憑藉深厚的行業經驗、國際視野及卓越的商業領導能力，Young 先生將帶領 Manulife 國際經紀業務邁進下一個發展階段。

傳媒查詢，請聯絡：

Alice Li

Manulife 香港及澳門首席傳訊總監

[email protected]

關於 Manulife

Manulife Financial Corporation 是一家領先的國際金融服務供應商，總部設於加拿大多倫多。我們矢志成為客戶的首選，在加拿大及亞洲以 Manulife 品牌營運，在美國則主要以 John Hancock 品牌營運，為個人、團體及企業提供理財建議、保險及健康方案。透過 Manulife Wealth & Asset Management，我們為全球個人、機構及退休計劃成員提供環球投資方案、理財建議及退休計劃服務。截至 2025 年底，我們擁有超過 37,000 名員工、逾 106,000 名代理人及數千名分銷夥伴，業務遍及全球 25 個市場，為超過 3,700 萬名客戶提供服務。我們的股份以代號「MFC」於多倫多、紐約及菲律賓證券交易所買賣，並以代號「945」於香港聯合交易所買賣。各司法管轄區所提供的產品及服務或有不同。詳情請瀏覽 manulife.com。

SOURCE Manulife