Manulife bổ nhiệm Jeremy Young làm Giám Đốc Phân Phối, Mảng Môi Giới Quốc Tế dành cho Khách Hàng Có Giá Trị Tài Sản Ròng Cao Trên Toàn Cầu để thúc đẩy chiến lược tăng trưởng trên các thị trường trọng điểm.

HONG KONG, ngày 12 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Manulife thông báo bổ nhiệm Jeremy Young làm Giám Đốc Phân Phối, Mảng Môi Giới Quốc Tế dành cho Khách Hàng Có Giá Trị Tài Sản Ròng Cao Trên Toàn Cầu, có hiệu lực ngay lập tức.

Jeremy Young has been appointed Chief Distribution Officer, International Brokerage, Global High-Net-Worth

Ông Young đã đảm nhiệm vị trí Giám Đốc Phân Phối Tạm Thời từ tháng 3, thể hiện khả năng lãnh đạo mạnh mẽ đồng thời thúc đẩy chiến lược phân phối của Manulife và tăng cường sự tham gia của các nhà môi giới trên các thị trường trọng điểm. Trong vai trò mới, ông sẽ chịu trách nhiệm quản lý mảng Môi Giới Quốc Tế của Manulife trên toàn cầu, thúc đẩy tăng trưởng tại Hồng Kông, Singapore, Trung Đông và các thị trường khác, đồng thời tiếp tục củng cố quan hệ đối tác với các nhà môi giới và năng lực phân phối.

"Chúng tôi rất vui mừng được chào đón Jeremy đảm nhiệm vai trò quan trọng này", bà Bonnie Qiu, CEO, Giám Đốc Khối Khách Hàng Có Giá Trị Tài Sản Ròng Cao Trên Toàn Cầu kiêm Giám Đốc Phân Phối Đối Tác, Manulife Châu Á, cho biết. "GHNW vẫn là một trụ cột cốt lõi trong chiến lược của Manulife, và chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào năng lực, sản phẩm và các mối quan hệ đối tác của mình để đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng thay đổi của nhóm khách hàng có giá trị tài sản ròng cao." Sự lãnh đạo của Jeremy sẽ nâng cao khả năng của chúng tôi trong việc phục vụ thị trường này và nắm bắt những cơ hội đáng kể trong tương lai."

Ông Young có hơn 20 năm kinh nghiệm lãnh đạo trong lĩnh vực bảo hiểm, với chuyên môn về phân phối, kinh doanh, tiếp thị, chiến lược sản phẩm và trải nghiệm khách hàng. Trước khi gia nhập Manulife, ông từng là Giám Đốc Thương Mại Toàn Cầu tại Transamerica Life Bermuda. Ông từng giữ các vị trí lãnh đạo cấp cao tại Sun Life, AIA và Sovereign.

Việc bổ nhiệm này khẳng định cam kết của Manulife trong việc củng cố nền tảng Khách Hàng Có Giá Trị Tài Sản Ròng Cao Toàn Cầu và đáp ứng nhu cầu ngày càng thay đổi của nhóm khách hàng có giá trị tài sản ròng cao tại Châu Á, Trung Đông và các thị trường quốc tế khác. Với kiến thức chuyên môn sâu rộng trong ngành, tầm nhìn quốc tế và năng lực lãnh đạo kinh doanh vững vàng, ông Young có vị thế thuận lợi để dẫn dắt Mảng Môi Giới Quốc Tế của Manulife bước vào một giai đoạn phát triển mới.

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Alice Li

Giám Đốc Truyền Thông, Manulife Hồng Kông & Ma Cao

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Giới thiệu về Manulife

Manulife Financial Corporation là một nhà cung cấp dịch vụ tài chính quốc tế hàng đầu, có trụ sở chính tại Toronto, Canada. Với tham vọng trở thành lựa chọn số một của khách hàng, chúng tôi hoạt động dưới thương hiệu Manulife tại Canada và Châu Á, và chủ yếu dưới thương hiệu John Hancock tại Hoa Kỳ, cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính, bảo hiểm và giải pháp chăm sóc sức khỏe cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Thông qua Manulife Wealth & Asset Management, chúng tôi cung cấp các giải pháp đầu tư toàn cầu, tư vấn tài chính và dịch vụ chương trình bảo hiểm hưu trí cho các cá nhân, tổ chức và hội viên chương trình bảo hiểm hưu trí trên toàn thế giới. Tính đến cuối năm 2025, chúng tôi đã có hơn 37.000 nhân viên, hơn 106.000 đại lý cùng hàng nghìn đối tác phân phối, phục vụ hơn 37 triệu khách hàng với hoạt động kinh doanh tại 25 thị trường trên toàn cầu. Cổ phiếu của chúng tôi hiện được niêm yết và giao dịch với mã chứng khoán 'MFC' trên các sàn giao dịch chứng khoán Toronto, New York và Philippines, và với mã '945' trên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông. Không phải tất cả dịch vụ đều được cung cấp ở tất cả các khu vực tài phán. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập manulife.com.

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