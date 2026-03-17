瑞博生物將在歐洲RNA Leaders會議報告siRNA肝外靶向最新研究進展

中國蘇州和瑞典默恩達爾2026年3月17日 /美通社/ -- 全球頂尖寡核甘酸學術會議之一 —— 2026年歐洲RNA Leaders大會將於3月17-19日在維也納舉行。蘇州瑞博生物技術股份有限公司（瑞博生物，香港交易所代碼6938.HK）受邀出席，並將於3月19日做大會報告，公佈其自主研發的RiboPepSTAR™腎靶向等肝外遞送系統的最新研究進展。

憑借優異的臨床研究表現與深厚的研發實力，瑞博生物基於RiboGalSTAR™肝靶向遞送平台，已推動七款產品進入臨床試驗階段，並成功與兩家跨國製藥公司達成合計價值逾60億美元的合作交易。與此同時，公司在肝外遞送領域持續突破，取得多項關鍵性進展。臨床前數據顯示，利用RiboPepSTAR™遞送系統，在齧齒類動物至非人靈長類動物（NHP）的跨物種模型中，均實現了近端腎小管細胞的特異性攝取，且達成高效的目標基因沉默效果，並在多種疾病模型得到驗證，展現出良好的藥物潛力與應用前景。

除腎靶向遞送領域外，瑞博生物另有多項肝外靶向藥物正在臨床前開發階段，涵蓋心臟、脂肪、肌肉以及中樞神經系統等多個領域，致力於將siRNA療法的應用範圍進一步拓展。公司將積極推進相關產品的研發進程，為全球患者帶來新的治療希望。

關於瑞博生物

蘇州瑞博生物技術股份有限公司（瑞博生物，6938.HK）是一家專注於小干擾RNA（siRNA）藥物的開發與商業化的全球化生物製藥企業，公司以自主創新的小核酸技術平台為引擎，圍繞心血管代謝、肝臟、腎臟等重大疾病領域佈局了豐富且差異化的產品管線。瑞博生物致力於通過持續創新，為全球患者提供革命性的治療方案。更多信息，請訪問：www.ribolia.com。

SOURCE 蘇州瑞博生物技術股份有限公司