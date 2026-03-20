瑞博生物 RiboPepSTAR™平台實現肝外多器官精準siRNA遞送

中國蘇州和瑞典默恩達爾2026年3月20日 /美通社/ -- 近日，蘇州瑞博生物技術股份有限公司（瑞博生物，香港交易所代碼6938.HK）受邀在2026年歐洲RNA Leaders會議做大會報告，公佈其肝外多器官靶向遞送技術及多靶點技術的最新研究進展。

繼RiboGalSTAR™平台成功支持七項臨床項目及超過60億美元全球合作之後，瑞博生物自主研發的 RiboPepSTAR™平台技術 也取得了長足進展 ，能夠高效、精準地將小干擾RNA（siRNA）遞送至肝臟以外的多個關鍵器官，並且展現了優異的臨床前數據。

腎臟靶向：

在多種動物模型中， RiboPepSTAR™技術實現了近端腎小管細胞的特異性攝取和目標基因抑制，抑制率高達80%，覆蓋從小鼠到非人靈長類（NHP）模型。在2型糖尿病等多種疾病模型中，該技術實現高效特異基因沉默的同時，還觀察到相應藥效指標的顯著改善。目前瑞博生物首款腎臟靶向藥物 已 推進到臨床前研究階段。

心臟靶向：

在小鼠模型中，採用心臟靶向siRNA偶聯物實現了持續且穩定的心臟組織基因抑制。同時，該藥物分子在肌肉組織中影響極小，在肝臟和腎臟中幾乎無活性，展現出心臟靶向的高特異性，有望為心血管疾病提供精準RNAi治療方案。

脂肪組織靶向：

在非人靈長類動物實驗中， 實現了高達96%的基因抑制率，顯示出強大的脂肪組織靶向效率和特異性，為代謝性疾病的治療開闢新路徑。

這些成果共同顯示了RiboPepSTAR™在腎臟、心臟及代謝性疾病領域的巨大潛力，有望推動RNAi療法突破肝臟局限，惠及更廣泛的患者群體。

除肝外遞送技術外，瑞博生物還在加速開發多靶點siRNA技術平台，實現單一分子同時沉默兩個或多個致病基因。研究數據顯示，雙靶點siRNA的敲低效率可與單靶點分子媲美，從而實現協同調控多條信號通路，顯著提升治療效果。

瑞博生物 的肝外遞送與多靶點技術平台，正在打開通往同類首創（ First-in-Class ) 和同類最佳（Best-in-Class）療法的大門，覆蓋腎病、心血管疾病、代謝紊亂等多個重大疾病領域。這不僅彰顯了瑞博生物在核酸藥物研發領域的領先地位，也與其使命高度契合——為全球患者提供下一代siRNA創新藥物。

關於瑞博生物

蘇州瑞博生物技術股份有限公司（瑞博生物，6938.HK）是一家專注於小干擾RNA（siRNA）藥物的開發與商業化的全球化生物製藥企業，公司以自主創新的小核酸技術平台為引擎，圍繞心血管代謝、肝臟、腎臟等重大疾病領域佈局了豐富且差異化的產品管線。瑞博生物致力於通過持續創新，為全球患者提供革命性的治療方案。更多信息，請訪問：www.ribolia.com。

SOURCE 蘇州瑞博生物技術股份有限公司