Medit推出移動應用程序MEDIT M 引領數字化牙科工作流程革新

主要功能

- 實時通知：實時向用戶推送有關新訂單、狀態變化和合作請求的信息。

- 移動病例管理：隨時隨地訪問患者的詳細信息和3D掃瞄數據。

- 便捷溝通：與合作夥伴聊天，討論病例細節、日程安排和掃瞄質量。

MEDIT M革新牙科診療工作流程

MEDIT M為牙科專業人士構建出實時協作和無縫工作流程，簡化了數字化牙科診療程序。該應用程序具有用戶友好型界面，能夠滿足該行業的特定需求。

MEDIT M提供即時通知和聊天功能，可實現快速、有效的溝通，從而提高工作流程的效率和便利性。該應用程序與Medit Link完全集成，方便用戶通過移動設備訪問患者和病例數據。

用戶可以快速查看3D掃瞄數據，這有助於減少錯誤並改善治療效果。此外，該應用程序還能簡化工作流程，省去不必要的步驟，節省時間，提高整體工作效率。

下載渠道和支持

MEDIT M可從Google Play Store和App Store下載。為了幫助用戶快速掌握使用方法，Medit官方網站提供了全面的指南和新手入門材料。

關於Medit

Medit是領先的數字牙科解決方案提供商，致力於通過創新技術和客戶支持推動該領域的發展。通過不斷創新，Medit幫助牙科專業人士取得卓越成果，同時推動整個行業的發展。

SOURCE Medit