Medit在外部洞察機構全球品牌認知研究中被評為頂尖品牌

分析方法

數據集收集自全球最大的公開討論平台之一 Reddit。分析聚焦於其牙科社群，臨床醫生經常在此交流關於掃描儀、臨床工作流程和軟件體驗的見解。

在情感分類和主題詮釋方面，研究使用了谷歌的 Gemma3 AI 模型，將用戶評論歸類為正面、中立和負面三組。評估強調的是社群內的總體趨勢，而非個人觀點。

主要發現

該研究分析了軟件易用性、工作流程靈活性、價值考量以及整體臨床體驗等主題的討論。

在評估的品牌中，Medit 整體品牌認知得分最高。

Medit 的正面情感占比在數據集中位居首位。

社群討論頻繁提及 Medit 直觀的軟件介面、靈活的工作流程選項、高性價比以及持續提供的增值更新。

這些因素被一致認為是促進口內掃描儀用戶採用數位技術、提升日常臨床效率的原因。

研究概述與外部研究合作夥伴

該研究由專注於數位醫療和牙科行業分析的全球數據洞察機構 insightsZ 進行。該公司利用 AI 驅動的情感模型，對 Reddit 牙科社群的大規模對話進行分析，將用戶討論轉化為關於品牌認知、用戶體驗和市場趨勢的明確信號。

研究結果為臨床醫生提供了基於同儕視角的觀點，有助於其了解口內掃描儀品牌在日常實踐中的體驗，涵蓋軟件易用性、工作流程靈活性和價值。對 Medit 而言，這些結果肯定了其以用戶為先、專注於開放性、可及性和為數位牙科提供長期價值的理念。

關於 Medit

Medit 是一家全球性的數位牙科公司，專注於口內掃描儀及互聯軟件解決方案。透過其開放直觀的平台，Medit 協助牙科專業人士設計靈活的數位工作流程，從而提高臨床效率並提升患者體驗。

Medit 總部位於韓國首爾，與全球各地的診所、實驗室和合作夥伴合作，旨在推動先進數位牙科技術的普及。透過持續推出增值軟件更新和工作流程創新，Medit 協助各種規模的醫療機構放心採用數位技術並拓展其使用範圍。

欲了解更多資訊，請訪問 medit.com。

資訊來源：insightsZ–全球口內掃描儀品類系列報告：領先口內掃描儀品牌情感分析第一卷（2025 年）

平台：Reddit 牙科社群

