Medit在外部洞察機構全球品牌認知研究中被評為頂尖品牌

01 12月, 2025, 16:00 CST
對 Reddit 牙科社群 3800 條討論的全球情感分析顯示，用戶在軟件易用性、工作流程靈活性和整體價值方面對 Medit 給予高度認可。
韓國首爾2025年12月1日 /美通社/ -- 領先的數位牙科公司 Medit（美迪特）在一項由外部洞察機構進行的全球品牌認知研究中，被評為頂尖口內掃描儀 (IOS) 品牌。該研究分析了來自 Reddit 牙科社群的 3800 多條公開討論，該社群是臨床醫生和用戶公開分享數位牙科工具及工作流程經驗的平台。
報告顯示，Medit 在分析所涵蓋的主要口內掃描儀品牌中，整體品牌認知得分最高。在該數據集中，用戶對 Medit 的情感傾向表現為 29.9% 的明確正面反饋，這一正面情感比例在所分析品牌中居首，凸顯了用戶在與口內掃描儀使用及印模相關的評論中，對 Medit 口內掃描儀性能、軟件體驗及整體價值的高度認可。
分析方法
數據集收集自全球最大的公開討論平台之一 Reddit。分析聚焦於其牙科社群，臨床醫生經常在此交流關於掃描儀、臨床工作流程和軟件體驗的見解。
在情感分類和主題詮釋方面，研究使用了谷歌的 Gemma3 AI 模型，將用戶評論歸類為正面、中立和負面三組。評估強調的是社群內的總體趨勢，而非個人觀點。
主要發現
該研究分析了軟件易用性、工作流程靈活性、價值考量以及整體臨床體驗等主題的討論。
- 在評估的品牌中，Medit 整體品牌認知得分最高。
- Medit 的正面情感占比在數據集中位居首位。
- 社群討論頻繁提及 Medit 直觀的軟件介面、靈活的工作流程選項、高性價比以及持續提供的增值更新。
這些因素被一致認為是促進口內掃描儀用戶採用數位技術、提升日常臨床效率的原因。
研究概述與外部研究合作夥伴
該研究由專注於數位醫療和牙科行業分析的全球數據洞察機構 insightsZ 進行。該公司利用 AI 驅動的情感模型，對 Reddit 牙科社群的大規模對話進行分析，將用戶討論轉化為關於品牌認知、用戶體驗和市場趨勢的明確信號。
研究結果為臨床醫生提供了基於同儕視角的觀點，有助於其了解口內掃描儀品牌在日常實踐中的體驗，涵蓋軟件易用性、工作流程靈活性和價值。對 Medit 而言，這些結果肯定了其以用戶為先、專注於開放性、可及性和為數位牙科提供長期價值的理念。
關於 Medit
Medit 是一家全球性的數位牙科公司，專注於口內掃描儀及互聯軟件解決方案。透過其開放直觀的平台，Medit 協助牙科專業人士設計靈活的數位工作流程，從而提高臨床效率並提升患者體驗。
Medit 總部位於韓國首爾，與全球各地的診所、實驗室和合作夥伴合作，旨在推動先進數位牙科技術的普及。透過持續推出增值軟件更新和工作流程創新，Medit 協助各種規模的醫療機構放心採用數位技術並拓展其使用範圍。
欲了解更多資訊，請訪問 medit.com。
資訊來源：insightsZ–全球口內掃描儀品類系列報告：領先口內掃描儀品牌情感分析第一卷（2025 年）
平台：Reddit 牙科社群
