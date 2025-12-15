Medit宣布2025年終促銷活動

新聞提供者Medit
15 12月, 2025, 16:00 CST
韓國首爾2025年12月15日 /美通社/ -- 3D牙科掃描解決方案的全球領導者Medit宣布啟動「Medit 2025年終促銷活動」。這項限時活動將為全球牙科專業人士帶來重大福利。牙科專業人士可訪問https://www.medit.com/medit-mobility-trade-up-promotion2025/了解更多促銷詳情，並歡迎留下聯系信息。此次促銷旨在慶祝Medit i900 Mobility的首發，提供獨家上市優惠，以及針對Medit i900系列的重大升級機會。
Medit i900 Mobility專屬上市優惠
作為Medit i900 Mobility上市活動的一部分，Medit推出了一項特別促銷活動，該活動僅在促銷期間提供增值項目，為用戶帶來更優質的移動體驗。此項優惠旨在支持臨床醫生實現無縫、靈活的移動工作流程。
以舊換新，升級至Medit i900系列
作為年終慶祝活動的一部分，Medit還推出了一項極具吸引力的以舊換新暨升級計劃，讓客戶能夠升級至最先進的口內掃描儀之一Medit i900系列。該優惠助力診所升級數字化牙科能力，享受行業領先的精准度、速度與易用性，同時節省高達30%的費用。
限時促銷，截至2025年底
本次促銷僅在今年年底前有效，為牙科專業人士提供了一個難得的機遇，以超值價格體驗Medit的最新創新技術，並升級其臨床工作流程。所有優惠均限時提供，促銷期結束後不再延長。
Medit i900 Mobility作為數字牙科領域首款支持基於iPad工作流程的解決方案，正在引領全球牙科行業的新一輪創新浪潮。此外，Medit i900系列憑借輕巧的設計和卓越的掃描精度，在臨床環境中廣受歡迎。
有意升級掃描儀或探索Medit以移動為中心的工作流程的牙科專業人士，請訪問https://www.medit.com/medit-mobility-trade-up-promotion2025/，查看資格要求，了解本地供應情況，並提交詳細信息以便後續跟進。
關於Medit
Medit是一家基於自有技術的3D口內掃描儀及數字化牙科解決方案的全球供應商。公司通過創新的硬件和軟件解決方案，實現牙科診所和實驗室之間的協作工作流程。公司自2000年將總部設在韓國首爾，通過美洲和歐洲的辦事處以及覆蓋100多個國家的分銷商網絡，在全球擁有強大的影響力。如需了解更多信息和最新動態，請訪問www.medit.com。
SOURCE Medit
