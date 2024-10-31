中國海油宣佈巴西Mero3項目投產

香港2024年10月31日 /美通社/ -- 中國海洋石油有限公司（「公司」或「中國海油」，香港聯交所股票代碼：00883（港幣櫃台）及80883（人民幣櫃台），上海證券交易所股票代碼：600938）宣佈巴西Mero3項目安全投產。

Mero油田位於巴西東南部海域桑托斯鹽下盆地，距離里約熱內盧約180公里，水深在1,800到2,100米之間。此次投產的Mero3項目採用傳統深水鹽下油田的開發模式，即浮式生產儲卸油裝置（FPSO）+水下生產系統。項目部署15口開發井，其中，生產井8口，注水井7口，原油日產能18萬桶。項目投產後將使Mero油田整體原油日產能提高到59萬桶。

未來，項目將在海底對伴生氣進行分離並回注儲油層，同步實現促產和減排。該項目將成為中國海油海外油氣上產的重要增長點，以及踐行綠色低碳發展理念的新案例。

中國海洋石油有限公司全資子公司CNOOC Petroleum Brasil Ltda擁有Mero油田產品分成合同（PSC）9.65%權益，作業者Petrobras擁有38.6%權益，TotalEnergies擁有19.3%權益，Shell擁有19.3%權益，CNPC擁有9.65%權益，Pré-Sal Petróleo S.A – PPSA作為非合同區域聯邦聯盟代表擁有3.5%權益。

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