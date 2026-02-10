Metalpha啟動比特幣配置計劃，額度最高達年度淨利潤20%

香港2026年2月10日 /美通社/ -- 全球領先的區塊鏈與交易技術解決方案提供商Metalpha Technology Holding Limited (Nasdaq: MATH)（以下簡稱「Metalpha」或該「公司」）今天宣佈，其董事會已通過一項比特幣配置計劃，配置額度最高可達公司年度淨利潤的20%。

本次獲批的配置額度約為320萬美元，佔該公司2025財政年度（截至2025年3月31日）20-F年度報告所披露的1590萬美元淨利潤的20%。2026年2月9日，該公司完成了首期比特幣購買，名義投資總額約100萬美元。此次首期交易透過該公司專屬的累計購入結構進行，比特幣平均交易價格約為每枚5.4萬美元。

Metalpha行政總裁Adrian Wang先生表示：「我們看好比特幣，其為整個區塊鏈行業的基石。在當前價格水平下，本次啟動的配置計劃具備極高的投資吸引力，有望為股東創造長期價值。」

關於 Metalpha

Metalpha Technology Holding Limited (NASDAQ: MATH)是全球領先的區塊鏈與交易技術解決方案提供商。公司匯聚深厚的區塊鏈與傳統金融科技專業能力，致力於提供前沿技術解決方案，範疇涵蓋數碼資產相關管理系統、對沖基礎設施、流動性解決方案及機構級架構等。公司為客戶打造高度定制化的一站式解決方案，助力其業務發展，並致力於鞏固自身作為亞洲最大數碼資產入口之一的行業地位。

前瞻性陳述

本新聞稿包含根據《1995年美國私人證券訴訟改革法》「安全港」條款作出的前瞻性陳述。此類前瞻性陳述可透過「將要」、「預期」、「預計」、「旨在」、「未來」、「打算」、「計劃」、「相信」、「估計」、「很可能」等相關詞彙識別。公司管理層基於當前的預期、假設、估算及預測作出該等前瞻性陳述，儘管管理層認為該等預期、假設、估算及預測具備合理性，但前瞻性陳述僅為預判，存在已知和未知的風險與不明朗因素，且多數風險與不明朗因素超出管理層的控制範圍。該等陳述涉及的風險與不明朗因素，或會導致Metalpha的實際業績、表現或成就，與前瞻性陳述中明示或隱示的未來業績、表現或成就出現重大差異。

