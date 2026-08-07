Metalpha在市場波動中公佈2026財年總資產實現突破

‌香港2026年8月7日 /美通社/ -- 通過旗下子公司開展業務的Metalpha Technology Holding Limited（納斯達克股票代碼：MATH，以下簡稱「該公司」或「Metalpha」），是全球領先的區塊鏈與交易技術解決方案提供商，核心聚焦數字資產生態領域。該公司今天公佈了其截至2026年3月31日的經審計財年財報業績。

2026財年業績要點

截至2026年3月31日的財年，Metalpha在充滿挑戰與波動的市場中展現出極強的韌性。該公司實現營收3710萬美元，持續保持盈利狀態。其總資產近乎翻倍，達到4.856億美元，凸顯了龐大的業務規模與深厚的流動性儲備。

該公司依托多元化的結構化衍生品方案，搭配嚴謹的對沖與流動性策略，在有效管控自身風險敞口的同時，為客戶提供經風險調整的穩定服務方案。

Metalpha首席執行官Adrian Wang表示：「2026財年充分印證了我們的韌性與戰略遠見。儘管全行業處於波動狀態，我們穩健的對沖策略與多元產品矩陣還是成功地為客戶緩解了下行風險，助力其實現投資收益提升。此外，我們加大頂尖人才投入、擴展核心團隊也是具有前瞻性的審慎佈局。我們正在搭建世界級團隊，築牢合規基礎設施，以把握未來海量機遇，為我們的股東創造長期價值。」

該公司已於2026年8月6日向美國證券交易委員會(SEC)提交其截至2026年3月31日的財年的20-F表格年度報告（即「2026年年度報告」）。該2026年年度報告包含該公司截至2026年3月31日的財年的經審計財務報表，公眾可以在SEC官方網站www.sec.gov查閱該文件。

關於 Metalpha

Metalpha Technology Holding Limited（納斯達克股票代碼：MATH）是全球領先的區塊鏈與交易技術解決方案提供商，業務重心聚焦數字資產生態領域。該公司的核心運營模式採用基於自有資金的自營交易體系，自主開展加密貨幣及其他數字資產的策略性交易業務，同時配套提供高度定制化的區塊鏈相關技術解決方案與服務。依托廣泛的區塊鏈與傳統金融科技專長，該公司專注打造前沿技術解決方案，涵蓋數字資產管理系統、對沖基礎設施、流動性解決方案及機構級技術架構。我們可以提供高度定制化的一站式解決方案，助力客戶業務增長，並致力於鞏固自身作為亞洲最大數字資產接入門戶之一的行業地位。

前瞻性陳述

本新聞稿包含根據《1995年美國私人證券訴訟改革法》中的「安全港」條款作出的「前瞻性」陳述。此類前瞻性陳述可以通過「將要」、「預期」、「預計」、「旨在」、「未來」、「打算」、「計劃」、「相信」、「估計」、「很可能」等相關詞彙識別。該公司管理層基於當前的預期、假設、估算及預測作出此等前瞻性陳述，儘管管理層認為此等預期、假設、估算及預測具備合理性，但前瞻性陳述僅為預判，存在已知和未知的風險與不確定因素，而且許多風險與不確定因素超出管理層的控制範圍。此等陳述涉及的風險與不確定因素，也許會導致Metalpha的實際業績、表現或成就，與前瞻性陳述中明示/暗示的未來業績、表現或成就出現重大差異。

Betty Zhang

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SOURCE Metalpha Technology Holding Ltd.