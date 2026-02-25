Metalpha、Exos Financial 與 BlockchainK2 宣布成立合資企業，拓展美國機構級數字資產市場

香港、紐約和溫哥華2026年2月25日 /美通社/ -- Metalpha Technology Holding Limited（納斯達克代碼：MATH，下稱「Metalpha」），一家全球領先的區塊鏈與交易技術解決方案提供商，今日宣布已與 Exos Financial LLC（下稱「Exos」），一家總部位於紐約的科技驅動型精品金融服務平台，以及 BlockchainK2 Corp.（多倫多證交所創業板代碼：BITK，下稱「BK2」），一家公開上市的加拿大區塊鏈技術投資控股公司，簽署備忘錄（「MOU」）。三方擬成立一間合資企業（「JV」），為主要位於美國的客戶提供合規、機構級的數位資產解決方案。

擬議中的合資企業匯聚三家高度互補的行業領導者，以滿足美國對加密金融服務日益增長的需求。此戰略合作將充分運用 Metalpha 在加密貨幣衍生品及流動性解決方案的深厚專長，結合由前瑞信（Credit Suisse）行政總裁 Brady Dougan 所建立的 Exos Financial 於受規管的投資銀行與資產管理業務及框架；同時，BlockchainK2 透過其投資組合所提供的代幣化與基金銷售技術平台，完善生態體系，並有效連結傳統金融與數字資產。

根據 MOU 條款，三方計劃成立一家專注於為美國機構市場提供數字資產解決方案的業務，初期將聚焦三大核心支柱：為機構投資者及礦工提供量身訂製的場外衍生品與對沖方案；開發數字資產投資策略，例如加密相對價值策略；以及設計與證券掛鉤的交易，使客戶得以取得對數字資產的敞口。

Metalpha 行政總裁Adrian Wang表示：「此合作關係是 Metalpha 全球擴張戰略的一個重要里程碑。透過與 Exos 與 BlockchainK2 攜手，我們正積極佈局，準備以完全合規、機構級的產品進入至關重要的美國市場。我們期待憑藉 Exos 在美國市場的廣泛知識與經驗，以及 BK2 的技術基礎設施，將我們領先市場的衍生品產品帶給美國客戶。」

Exos Financial 創辦人兼行政總裁 Brady Dougan 表示：「在 Exos 看來，金融的未來在於科技與合規的無縫融合。與 Metalpha 及 BlockchainK2 的合作，讓我們得以將現代化的機構平台延伸至數字資產領域，並以一流金融機構所具備的基礎設施與支持，為客戶提供先進的投資策略。」

BlockchainK2 行政總裁 Sergei Stetsenko 表示：「我們對促成此次合作深感振奮。Metalpha 的交易實力、Exos 的機構底蘊，以及我們生態系的技術能力相結合，形成推動增長的強勁引擎。此合資企業旨在解決美國機構在接觸數字資產時面臨的關鍵痛點。」

關於 Metalpha

Metalpha Technology Holding Limited（納斯達克代碼：MATH）是全球領先的區塊鏈及交易技術解決方案服務商。憑藉深厚的區塊鏈與金融科技專業積澱，我們致力於提供最前沿的技術解決方案，包括綜合數位資產管理系統、對沖交易基礎設施、流動性解決方案及機構級系統架構。我們為客戶提供高度定制化的一站式解決方案，助力客戶業務增長，並致力於持續打造亞洲最大數字資產基礎服務商之一。

關於 Exos Financial LLC

Exos Financial 成立於 2018 年，是一家 B2B 機構金融平臺，旨在革新投資銀行和財富管理服務的交付方式。Exos 運營受美國監管的實體，提供以技術驅動的投資銀行、資產管理和另類投資解決方案。

關於 BlockchainK2 Corp.

BlockchainK2 Corp.（TSXV：BITK；OTCQB：BIDCF；德國：KRL2）是一家控股公司，投資於面向資本市場和其他行業的區塊鏈技術解決方案。該公司持有 RealBlocks 的多數股權，RealBlocks 是一個面向私募股權、私募信貸和房地產的技術平臺，提供代幣化的二級交易和基金分銷解決方案。

前瞻性陳述

本新聞稿包含根據美國《1995年私人證券訴訟改革法》「安全港」條款可能構成「前瞻性」陳述的內容。這些前瞻性陳述可以通過諸如「將」、「期望」、「預期」、「旨在」、「未來」、「打算」、「計畫」、「相信」、「估計」、「可能」等術語及類似陳述來識別。管理層已根據其當前的期望、假設、估計和預測作出這些前瞻性陳述。儘管管理層認為這些期望、假設、估計和預測是合理的，但此類前瞻性陳述僅為預測，涉及已知和未知的風險及不確定性，其中許多超出管理層的控制範圍。這些陳述涉及的風險和不確定性可能導致Metalpha的實際結果、業績或成就與這些前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來結果、業績或成就存在重大差異。

