MetaOptics宣布擬申請在納斯達克證券交易所雙重上市

新加坡 2025年11月17日 /美通社/ -- MetaOptics Ltd（以下簡稱「該公司」或「MetaOptics」，連同其附屬公司統稱「該集團」）宣布，該公司擬在美國紐約納斯達克證券交易所尋求雙重上市（以下簡稱「擬議納斯達克上市」）。

理由

MetaOptics相信，擬議納斯達克上市將為該公司的證券提供一個額外的交易平台，通過美國成熟的證券交易所進行交易。擬議納斯達克上市將使該公司能够接觸到由美國新的機構和私人投資者組成的多元化股東和投資者群體，有助於公司在北美地區資本市場募集資金並開展戰略性投資活動（如可能出現的併購機會），增強資金募集靈活性。通過拓寬和多元化股東基礎，公司亦希望提升其證券在各平台的交易流動性。

MetaOptics進一步認為，擬議納斯達克上市提供了一個絕佳機會，使該集團能够在美國建立其超透鏡設計和製造能力，同時也有助於該集團與潛在關鍵客戶建立緊密聯繫，從而推動多個領域下一代光學技術的發展。

籌備工作

公司已委任及/或正委任相關專業顧問，包括主承銷商、法律顧問和外部審計師等，以推進擬議納斯達克上市。相關準備工作仍在持續推進，公司目前尚未向納斯達克或任何監管機構（包括美國證券交易委員會(SEC)或新加坡交易所證券交易有限公司(SGX-ST)）提交任何申請。

風險提示聲明

擬議納斯達克上市尚處於初步階段，尚需進行盡職調查幷獲得監管部門批准，以及取决於當時市場狀况。擬議納斯達克上市能否推進或最終落實存在重大不確定性。公司將適時就相關進展向全體股東及時披露信息。

關於 METAOPTICS

MetaOptics Ltd (Catalist: 9MT)是前沿半導體光學公司，致力於開發由AI圖像處理技術驅動的玻璃基超構透鏡解决方案。憑藉先進的光學設計和可擴展的12英寸深紫外光刻工藝，該公司為共封裝光學(CPO)、移動設備、增强現實(AR)/虛擬現實(VR)、汽車及其他新興市場的下一代應用提供支持。MetaOptics總部位於新加坡，旨在為當今最具創新性的科技品牌提供滿足其可靠性和可擴展性需求的高性能光學産品。

銷售諮詢：[email protected]

投資者關係：[email protected]

美國證券免責聲明

本公告僅供信息參考，幷不構成對任何證券的收購、購買或認購之邀請或要約，亦非旨在邀請任何該等要約。特別是，本公告不構成在美國或其他地區出售證券的要約，也不構成邀請或招攬購買或認購任何證券的要約。根據美國適用法律法規，未經登記或獲得登記豁免，證券不得在美國發行或出售。在美國進行的任何證券公開發售，將通過可從MetaOptics Ltd獲取的招股說明書進行，該招股說明書將包含MetaOptics Ltd及其財務報表的詳細信息。

本公告不得在美國境內直接或間接發布或分發，亦不得向美國境內人士，或任何其他法律法規禁止此類行為的司法管轄區之人士發布或分發。

