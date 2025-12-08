MetaOptics 將於2026年消費電子展展出其五款突破性超透鏡產品

超透鏡的5G移動智能手機應用

本公司是次展出重點產品為MetaOptics整合了超透鏡技術的5G移動智能手機。該產品採用了超薄光學模組設計，可完全消除傳統鏡頭模組「相機凸起」的痛點，並採用了高耐熱性的超透鏡玻璃基板設計。這一示範產品亦首度配備了突破性、非接觸式的超透鏡3D生物指紋模組，可支援安全的免觸式指紋成像，為用戶提供無縫流暢的體驗。該示範產品採用了經調節、適用於物聯網解決方案的Qualcomm Dragonwing QCM6490平台，能在多種作業系統上提供高階功能。

12英吋玻璃晶圓上的矩形超透鏡

本公司將首度展示其業界領先的矩形超透鏡，能在12英吋玻璃晶圓上精準對應標準互補式金屬氧化物半導體（「CMOS」）感測器的矩形外形。完美對位可實現感測器全區域成像，達致無邊緣損失，在更薄、更小且更高可靠度的玻璃模組中，能提供更高解析度的彩色成像表現。

融入超透鏡技術的運動型AI智能眼鏡

配備Qualcomm AR1 Snapdragon平台的AI智能眼鏡採用了MetaOptics緊湊型彩色超透鏡相機系統，可支援精準追蹤與影像擷取，為用戶帶來以手指動作便能操控的直覺式互動體驗。

第二代MetaOptics微型投影機

作為消費電子展史上體積最小、最便攜的投影解決方案之一，第二代MetaOptics微型投影機的體積為上一代產品的一半，更配備USB‑C連接、靜音無風扇設計與低功耗表現，為微型化投影技術建立全新標竿。

強化版影像銳化演算法

本公司與一家具備人工智慧及機器學習專長的台灣企業合作，推出一套定製的強化版演算法，用以提升物聯網攝影機所擷取的彩色影像的銳利度與品質。此演算法運行於Nvidia GPU平台上，相較於先前版本，彩色影像畫質已有顯著提升。

「我們持續開拓新應用領域，並透過推進超透鏡技術的界限，重新定義了日常電子裝置的可能性。」MetaOptics執行主席兼首席執行官程章金先生表示。「我們於2026年消費電子展所展示的創新成果，體現了團隊致力打造更輕薄、更便攜、更智能且更高效光學解決方案的承諾；藉由不斷突破奈米光子學及超透鏡技術的邊界，我們為產業樹立了全新的技術標準與指標，期待在這場全球矚目的科技盛會上，向各界呈現這些重要突破。」

如欲進一步了解本公司將於CES 2026展示的五款超透鏡驅動消費電子產品，請瀏覽本公司網站：https://metaoptics.sg/products/。

歡迎蒞臨CES 2026現場60213‑7號展位，親身體驗本公司的超透鏡創新應用與解決方案；如欲預約產品展示，請聯繫：[email protected]

關於 MetaOptics Ltd

MetaOptics Ltd（凱利板股票代號：9MT） 為領先業界的半導體光學企業，專注提供以玻璃基板為核心，並結合AI驅動的影像處理技術的超透鏡解決方案。透過先進的光學設計與可規模化的12英吋DUV光刻工藝，公司為共封裝光學CPO、行動裝置、AR/VR、車用電子及其他新興市場等次世代應用提供關鍵的光學能力。MetaOptics的總部位於新加坡，致力為全球最具創新精神的科技品牌提供高性能、可靠且可規模化量產的光學解決方案。更多資訊請瀏覽： www.metaoptics.sg 。

媒體及投資者關係查詢，請聯繫：

MetaOptics Technologies Pte Ltd.

81 Ayer Rajah Crescent 01-45

Singapore 139967

[email protected]

