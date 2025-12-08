MetaOptics 將於2026年消費電子展展出其五款突破性超透鏡產品

新聞提供者

METAOPTICS LTD

08 12月, 2025, 18:30 CST

新加坡2025年12月8日 /美通社/ -- MetaOptics Ltd（凱利板股票代號：9MT)（「MetaOptics」或「本公司」）為一家領先的半導體光學企業，致力拓展超透鏡技術的發展與應用。本公司將於2026年1月6日至9日在美國內華達州拉斯維加斯舉行的2026年消費電子展上，發佈五款自主研發、配備超透鏡技術的消費電子產品。

應用超透鏡技術之產品亮點

來源：MetaOptics Ltd自行設計的5G移動智慧型手機展示圖
來源：MetaOptics Ltd自行設計的5G移動智慧型手機展示圖
來源：MetaOptics Ltd自行設計的12吋玻璃晶圓上的矩形超透鏡展示圖
來源：MetaOptics Ltd自行設計的12吋玻璃晶圓上的矩形超透鏡展示圖
來源：MetaOptics Ltd自行設計的AI智能眼鏡展示圖
來源：MetaOptics Ltd自行設計的AI智能眼鏡展示圖
來源：MetaOptics Ltd自行設計的AI智能眼鏡展示圖
來源：MetaOptics Ltd自行設計的AI智能眼鏡展示圖
來源：MetaOptics Ltd自行設計的第二代MetaOptics微型投影機展示圖
來源：MetaOptics Ltd自行設計的第二代MetaOptics微型投影機展示圖
來源：MetaOptics Ltd自行設計的5G移動智慧型手機展示圖 來源：MetaOptics Ltd自行設計的12吋玻璃晶圓上的矩形超透鏡展示圖 來源：MetaOptics Ltd自行設計的AI智能眼鏡展示圖 來源：MetaOptics Ltd自行設計的AI智能眼鏡展示圖 來源：MetaOptics Ltd自行設計的第二代MetaOptics微型投影機展示圖
  • 超透鏡的5G移動智能手機應用
    本公司是次展出重點產品為MetaOptics整合了超透鏡技術的5G移動智能手機。該產品採用了超薄光學模組設計，可完全消除傳統鏡頭模組「相機凸起」的痛點，並採用了高耐熱性的超透鏡玻璃基板設計。這一示範產品亦首度配備了突破性、非接觸式的超透鏡3D生物指紋模組，可支援安全的免觸式指紋成像，為用戶提供無縫流暢的體驗。該示範產品採用了經調節、適用於物聯網解決方案的Qualcomm Dragonwing QCM6490平台，能在多種作業系統上提供高階功能。
  • 12英吋玻璃晶圓上的矩形超透鏡
    本公司將首度展示其業界領先的矩形超透鏡，能在12英吋玻璃晶圓上精準對應標準互補式金屬氧化物半導體（「CMOS」）感測器的矩形外形。完美對位可實現感測器全區域成像，達致無邊緣損失，在更薄、更小且更高可靠度的玻璃模組中，能提供更高解析度的彩色成像表現。
  • 融入超透鏡技術的運動型AI智能眼鏡
    配備Qualcomm AR1 Snapdragon平台的AI智能眼鏡採用了MetaOptics緊湊型彩色超透鏡相機系統，可支援精準追蹤與影像擷取，為用戶帶來以手指動作便能操控的直覺式互動體驗。
  • 第二代MetaOptics微型投影機
    作為消費電子展史上體積最小、最便攜的投影解決方案之一，第二代MetaOptics微型投影機的體積為上一代產品的一半，更配備USB‑C連接、靜音無風扇設計與低功耗表現，為微型化投影技術建立全新標竿。
  • 強化版影像銳化演算法
    本公司與一家具備人工智慧及機器學習專長的台灣企業合作，推出一套定製的強化版演算法，用以提升物聯網攝影機所擷取的彩色影像的銳利度與品質。此演算法運行於Nvidia GPU平台上，相較於先前版本，彩色影像畫質已有顯著提升。

「我們持續開拓新應用領域，並透過推進超透鏡技術的界限，重新定義了日常電子裝置的可能性。」MetaOptics執行主席兼首席執行官程章金先生表示。「我們於2026年消費電子展所展示的創新成果，體現了團隊致力打造更輕薄、更便攜、更智能且更高效光學解決方案的承諾；藉由不斷突破奈米光子學及超透鏡技術的邊界，我們為產業樹立了全新的技術標準與指標，期待在這場全球矚目的科技盛會上，向各界呈現這些重要突破。」

如欲進一步了解本公司將於CES 2026展示的五款超透鏡驅動消費電子產品，請瀏覽本公司網站：https://metaoptics.sg/products/

歡迎蒞臨CES 2026現場60213‑7號展位，親身體驗本公司的超透鏡創新應用與解決方案；如欲預約產品展示，請聯繫：[email protected]

關於 MetaOptics Ltd
MetaOptics Ltd（凱利板股票代號：9MT） 為領先業界的半導體光學企業，專注提供以玻璃基板為核心，並結合AI驅動的影像處理技術的超透鏡解決方案。透過先進的光學設計與可規模化的12英吋DUV光刻工藝，公司為共封裝光學CPO、行動裝置、AR/VR、車用電子及其他新興市場等次世代應用提供關鍵的光學能力。MetaOptics的總部位於新加坡，致力為全球最具創新精神的科技品牌提供高性能、可靠且可規模化量產的光學解決方案。更多資訊請瀏覽：www.metaoptics.sg

媒體及投資者關係查詢，請聯繫：
MetaOptics Technologies Pte Ltd.
81 Ayer Rajah Crescent 01-45
Singapore 139967
[email protected]

SOURCE METAOPTICS LTD

來自同一來源

MetaOptics宣佈進行策略性配售，以加速增長並滿足不斷上升的全球需求

MetaOptics Ltd（凱利板股票代號：9MT）（「MetaOptics」或「公司」，連同其附屬公司合稱「集團」），一家領先的半導體光學公司，今日宣佈擬通過以每股0.7255新加坡元的價格，配售6,685,028股公司新普通股（「配售股份」），籌集約485萬新加坡元（「是次配售」）。...

MetaOptics宣布擬申請在納斯達克證券交易所雙重上市

MetaOptics Ltd（以下簡稱「該公司」或「MetaOptics」，連同其附屬公司統稱「該集團」）宣布，該公司擬在美國紐約納斯達克證券交易所尋求雙重上市（以下簡稱「擬議納斯達克上市」）。 理由...
此來源更多新聞稿

探索

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦與電子產品

半導體

半導體

電子元件

電子元件

相關題材的新聞稿