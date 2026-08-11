MetaOptics Ltd 2026年上半年實現2025年全年收入的79% 下半年有望履行關鍵超透鏡生產設備採購訂單

新加坡2026年8月11日 /美通社/ -- MetaOptics Ltd（Catalist：9MT）（「MetaOptics」或「本公司」，連同其子公司統稱「本集團」）欣然宣布其截至2026年6月30日止六個月（「2026年上半年」）的未經審核綜合財務業績。

本集團於2026年上半年錄得收入60萬新元，按年增長476%，約佔本集團截至2025年12月31日止財政年度（「2025財年」）全年營收約80萬新元的79%，反映了本集團作為上市公司首次發佈全年業績以來，持續建立的強勁商業發展勢頭。

本集團於2026年上半年的淨虧損主要歸因於：(i) 約170萬新元的一次性、非經常性專業費用，主要為與本公司擬在納斯達克雙重上市相關；以及 (ii) 約50萬新元的非現金支出，包括折舊、攤銷和財務費用。若撇除該等非現金及一次性項目，本集團於2026年上半年的經調整淨虧損將顯著減少至約180萬新元。

本集團繼續執行多元化增長策略，業務主要涵蓋以下四個核心板塊：

超透鏡設備 超透鏡設計與代工 超透鏡物聯網產品及智能裝置 AI演算法

本集團的增長動能受惠於關鍵超透鏡生產設備的訂單儲備，相關設備預計將於未來6至12個月內交付客戶。截至2026年12月31日止六個月（「2026年下半年」）的交付計劃進度順利，使本集團對截至2027年12月31日止財政年度的收入提供了可見性。除隨著與跨國客戶的討論持續擴展客戶合作以外，有關討論現正處於取樣、認證及評估、以及商業談判等不同階段；本集團亦正推進多項合作，涵蓋關鍵設備子系統、晶圓級光學器件製造，以及在其4英吋和12英吋直寫式激光光刻（「DLW」）平台上建立超透鏡量產能力，旨在縮短交付週期、提升良率，並在取得設計訂單後支援量產規模。

主要增長領域建立業務動能

本集團在各業務領域的商業合作持續推進，已簽署的保密協議數量不斷增加，亦持續收到全球主要科技公司提出的信息諮詢及報價請求，覆蓋以下三項主要增長領域：

(1) 共封裝光學元件（CPO）：本集團針對CPO應用的直徑0.1毫米超透鏡設計，從量產角度而言備受市場關注，多家CPO領域的全球業界領導者正就類似設計與本集團接洽。產業研究機構Yole Group指出，具備量產製程能力的企業將有望在超透鏡市場中脫穎而出。（請參閱：https://www.yolegroup.com/player-interviews/beyond-the-camera-bump-an-interview-with-metaoptics/ ）。本集團在這方面擁有得天獨厚的優勢，其基於可擴展的12吋DUV光刻平台的專有工藝使其能夠大規模生產此類超透鏡。

(2) 彩色成像超透鏡：本集團已為一家全球知名科技公司完成一款1200萬像素彩色成像二氧化鈦（TiO₂）超透鏡的設計，目前原型正在製作中。此超透鏡可提升光學效率、減少散射損耗，並改善超薄超透鏡結構內的相位控制，對智能手機、手提電腦及穿戴式裝置等空間受限的消費電子產品至關重要。同時，本集團最新的500萬像素彩色模組正產出極為清晰的彩色影像，充分體現了本集團作為領先的彩色超透鏡開發商的技術實力。

(3) 關鍵生產設備：本集團的12英吋自動超透鏡測試設備深受多家全球領先半導體及消費科技公司的青睞。本集團為首家開發及生產超透鏡測試設備的公司，彰顯了其在超透鏡生態系統中的設備領先地位。此外，本集團亦已收到多家大型科技公司、大學及研究機構對其DLW平台的查詢及需求。

資本實力穩健 支持增長計劃

截至2026年6月30日，本集團維持穩健的資本實力及健康的資產負債表，現金及現金等價物約為550萬新元，為本集團履行設備採購訂單、推動超透鏡製造製程邁向大規模量產，以及支持上述持續擴展的客戶合作項目提供充足資源。

關於 MetaOptics Ltd

MetaOptics Ltd（Catalist：9MT）為領先的半導體光學公司，總部位於新加坡，專注研發以玻璃基板為核心的超透鏡解決方案，並結合AI驅動的影像處理技術。透過先進光學設計與可擴展的12英吋DUV光刻製程，MetaOptics為共封裝光學（CPO）、行動裝置、擴增實境／虛擬實境（AR/VR）、車用電子及其他新興市場的次世代應用提供支撐。MetaOptics致力於提供兼具高效能、可靠性及可規模量產的光學方案，以滿足今日最具創新精神的科技品牌需求。詳情請瀏覽：www.metaoptics.sg。

前瞻性陳述

本新聞稿可能載有前瞻性陳述，該等陳述涉及已知及未知風險、不確定性及其他因素，且許多因素屬本公司無法控制之範疇。多項因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述所載者存在重大差異，包括但不限於：本公司的增長策略、未來業務發展、營運表現及財務狀況、其研發工作、其吸引及挽留客戶之能力，以及其建立與維持供應商及業務合作夥伴關係之能力；以及上述各項相關或作為基礎之假設。除適用法律另有規定外，本公司並不承擔更新任何前瞻性陳述之義務，所有本新聞稿所載資料僅截至本新聞稿日期為準。

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SOURCE METAOPTICS LTD