MetaOptics Ltd於《2025 臺灣週》《亞洲創新盃》決賽榮獲「最佳創新獎」

新加坡 2025年10月23日 /美通社/ -- 引領超透鏡技術研發的尖端半導體光學公司MetaOptics Ltd（凱利板股票代碼：9MT）欣然宣佈，2025年10月21日，在台北舉行的《2025 臺灣週》《亞洲創新盃》上，該公司榮獲「最佳創新獎」(Startup Innovation Award)。本次活動由「金融監督管理委員會(FSC)」攜手臺灣證券交易所(TWSE)、證券櫃檯買賣中心(TPEx)、臺灣期貨交易所(TAIFEX)及臺灣集中保管結算所(TDCC)聯合舉辦。

《亞洲創新盃》旨在透過競賽挖掘具潛力的海內外創新企業，打造亞洲最具影響力資本創新交流平台。本次競賽逾70組團隊參與徵件，其中更有 9 家來自新加坡、馬來西亞、日本及芬蘭等海外新創，涵蓋人工智慧、數位雲端、衛星通訊、智慧醫療及半導體等多元產業。在12家晉級決賽的企業中，MetaOptics憑借創新深度、產品差異化、強大的研發能力以及明確的知識產權策略脫穎而出。「最佳創新獎」旨在表彰該公司在可擴展超透鏡製造領域的突破，以及其通過半導體級別精度和工藝集成，重塑超緊湊光學器件未來的願景。