MetaOptics Ltd於《2025 臺灣週》《亞洲創新盃》決賽榮獲「最佳創新獎」

23 10月, 2025, 12:29 CST
新加坡 2025年10月23日 /美通社/ -- 引領超透鏡技術研發的尖端半導體光學公司MetaOptics Ltd（凱利板股票代碼：9MT）欣然宣佈，2025年10月21日，在台北舉行的《2025 臺灣週》《亞洲創新盃》上，該公司榮獲「最佳創新獎」(Startup Innovation Award)。本次活動由「金融監督管理委員會(FSC)」攜手臺灣證券交易所(TWSE)、證券櫃檯買賣中心(TPEx)、臺灣期貨交易所(TAIFEX)及臺灣集中保管結算所(TDCC)聯合舉辦。
《亞洲創新盃》旨在透過競賽挖掘具潛力的海內外創新企業，打造亞洲最具影響力資本創新交流平台。本次競賽逾70組團隊參與徵件，其中更有 9 家來自新加坡、馬來西亞、日本及芬蘭等海外新創，涵蓋人工智慧、數位雲端、衛星通訊、智慧醫療及半導體等多元產業。在12家晉級決賽的企業中，MetaOptics憑借創新深度、產品差異化、強大的研發能力以及明確的知識產權策略脫穎而出。「最佳創新獎」旨在表彰該公司在可擴展超透鏡製造領域的突破，以及其通過半導體級別精度和工藝集成，重塑超緊湊光學器件未來的願景。
MetaOptics專注於下一代超透鏡的設計和生產，這種具備納米級特徵的超薄光學元件可替代笨重的傳統曲面透鏡。在新加坡創新生態系統的助力下，該公司已實現多項行業首創的裡程碑，如在300毫米玻璃晶圓上直接製造超透鏡、利用激光直寫(DLW)技術快速製作原型，以及為智能設備、自動駕駛汽車和增強現實/虛擬現實(AR/VR)顯示設備提供高性能光學解決方案。
MetaOptics Ltd 執行主席兼首席執行官程章金先生表示：「獲得『最佳創新獎』是對我們不斷突破納米光子學邊界的重要認可。這一成績既彰顯了MetaOptics深厚的研發根基，也堅定了我們為下一代智能設備推進半導體級光學技術的承諾。通過亞洲創新盃，我們期待與戰略投資者和技術夥伴建立聯繫，加速全球商業化佈局與價值創造進程。我們的使命是推動精密光學器件向更輕薄、更智能、更可擴展的方向變革，讓每一個設備都能擁有半導體級別的視覺精度。」
關於 MetaOptics Ltd
MetaOptics Ltd（凱利板股票代碼：9MT）是一家領先的半導體光學公司，專注於開發基於玻璃的超透鏡解決方案，並借助AI驅動圖像處理技術進行優化升級。該公司依托先進的光學設計和可擴展的12英吋深紫外光刻工藝，為共封裝光學(CPO)、移動設備、AR/VR、汽車及其他新興市場的下一代應用提供支持。MetaOptics總部位於新加坡，旨在為當今最具創新性的科技品牌提供所需的高性能、高可靠性與可擴展性的光學解決方案。垂詢銷售事宜，請聯繫：[email protected]。
