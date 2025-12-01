MetaOptics宣佈進行策略性配售，以加速增長並滿足不斷上升的全球需求

新加坡2025年12月1日 /美通社/ -- MetaOptics Ltd（凱利板股票代號：9MT）（「MetaOptics」或「公司」，連同其附屬公司合稱「集團」），一家領先的半導體光學公司，今日宣佈擬通過以每股0.7255新加坡元的價格，配售6,685,028股公司新普通股（「配售股份」），籌集約485萬新加坡元（「是次配售」）。

是次配售的所得款項預期將用於：(i) 強化集團的財務狀況及擴大資本基礎，以支持預期不斷增長的全球客戶訂單；以及 (ii) 為集團的一般營運資金需求提供流動資金支持。

是次配售所得款項亦將進一步強化營運資金、提升供應鏈準備度，並加快MetaOptics在玻璃基超透鏡解決方案方面的擴產計劃，以應對在消費電子設備、汽車系統及新興工業應用領域不斷攀升的市場需求。

參與是次配售的投資者包括新投資者及公司的現有股東，他們自公司於2025年9月在新加坡交易所凱利板上市以來，一直關注公司的技術進展及商業發展。他們的參與反映了全球對超透鏡技術日益濃厚的興趣，尤其是在企業尋求可規模化生產、同時更薄、更輕及更節能的光學系統。

MetaOptics Ltd執行主席兼首席執行官程章金先生表示：「現有和新投資者的信心令我們倍感鼓舞，他們認可了我們面前的巨大機會。隨著超透鏡技術在多個高增長市場的應用持續增加，MetaOptics的商業發展勢頭強勁。是次注資將進一步鞏固我們服務客戶、履行交付承諾及推進產品開發的能力。」

MetaOptics在從緊湊型行動成像模組到超薄光學元件以及用於汽車和資料連接的先進光學元件等應用領域持續獲得市場認可。公司的快速切換4英吋激光直寫（「DLW」）系統及可擴產的12英吋深紫外光刻（「DUV」）工藝，能夠幫助客戶精準、穩定地完成從原型製作到批量生產的整個流程。

公司將繼續專注於推進其商業化落地，並為全球客戶提供高性能的超透鏡解決方案。MetaOptics亦將就是次配售的後續進展適時發布最新資訊。

本新聞稿應與MetaOptics於2025年12月1日通過新交所網上系統（SGXNet）刊發的有關是次配售的公告一併閱讀。

關於MetaOptics

MetaOptics Ltd（凱利板股票代號：9MT）是一家領先的半導體光學公司，專注於開發基於玻璃的超透鏡解決方案，並借助AI驅動圖像處理技術進行優化升級。透過先進光學設計、快速切換4吋DLW及可擴展的12吋DUV光刻工藝，MetaOptics為共封裝光學(CPO)、行動裝置、AR/VR、汽車及其他新興市場的下一代應用提供支持。總部設於新加坡，MetaOptics致力提供兼具高性能、可靠性及可擴展性的光學方案，以滿足當今最具創新精神科技品牌的嚴格要求。

