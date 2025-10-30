MetaOptics宣佈戰略性地拓展美國市場----在內華達州註冊成立公司，並取得先進的127微米共封裝光學技術突破

新加坡 2025年10月30日 /美通社/ -- 前沿半導體光學企業、超構透鏡技術先驅MetaOptics Ltd（凱利板上市代碼：9MT，簡稱「MetaOptics」）欣然宣佈，其美國實體——在內華達州註冊的MetaOptics Inc. (USA)正式成立。此次拓展彰顯了MetaOptics的承諾，即推動下一代光學技術發展，並加強半導體製造、集成光子學及納米光子學領域的跨境合作。MetaOptics Inc. (USA)的成立，是該公司全球戰略中的關鍵里程碑，旨在為北美地區的客戶交付高性能超構光學解決方案。如今，MetaOptics將其超構透鏡的設計與製造專長拓展至美國眾多世界級客戶及合作夥伴，業務覆蓋5G智能手機、數據通信、數據中心、光纖、人工智能(AI)半導體製造以及消費電子等領域。

在推進此次公司拓展的同時，MetaOptics還取得了一項重大技術突破，成功研製出直徑為127微米、適用於集成電路和芯片製造應用的共封裝光學組件原型機。共封裝光學器件以超緊湊的形式，將電學和光學功能融為一體，被廣泛認為能夠在數據中心和AI基礎設施中，顯著提升帶寬、能效和信號完整性水平。MetaOptics新推出的直徑127微米的器件，有望在微型化和可擴展性方面樹立新的標桿，使該公司躋身下一代光學互連技術的前沿行列。

為進一步深化其創新徵程，MetaOptics已與美國一所知名大學展開洽談，擬共同開展「可調諧超構透鏡」項目，旨在為未來光子學應用打造動態且可重構的光學系統。可調諧超構透鏡是一類新興光學器件，其特性可以在製造後進行調節，有望在先進成像、傳感以及增強現實/虛擬現實(AR/VR)功能方面實現突破。此外，MetaOptics還積極與美國多家大型科技公司接洽，探索在數據通信、下一代傳感器及智能設備等領域，開展超構光學解決方案合作的機會。這些舉措凸顯了MetaOptics拓展美國市場的決心，彰顯了其提升在美國市場影響力的意願，以及在光學創新領域引領技術發展的追求。

MetaOptics Ltd 執行主席兼首席執行官程章金 (Thng Chong Kim)先生評論說：「成立MetaOptics Inc. (USA)，表明我們致力於面向全球市場推廣前沿光學技術，並將美國作為戰略增長基地。我們在共封裝光學領域取得的最新進展，以及與美國世界級機構的合作，彰顯了我們為半導體和光子學市場客戶進行創新與推動價值創造的決心。」

MetaOptics將參加於2026年1月6日至1月9日在美國拉斯維加斯舉行的2026年國際消費電子展(CES)，並將借此發佈一系列超構透鏡成像與光學技術領域的前沿創新成果。MetaOptics已經成功製造出多片12英吋玻璃晶圓，這些晶圓搭載其500萬像素彩色成像矩形超構透鏡。早期實驗室測試結果顯示，與上一代圓形超構透鏡相比，新產品的成像質量顯著提升，分辨率也更高。此外，第二代更薄的微型投影儀也正在研發中，其印刷電路板目前已進入組裝階段，工作樣機預計將在2026年CES上首次亮相。此次展覽的一大亮點將是MetaOptics的5G超構透鏡智能手機原型機——一款突破性的6毫米超薄AI手機，該手機集成了MetaOptics自主研發的彩色成像超構透鏡攝像頭，且無需傳統攝像頭凸起設計。這款設備還配備了3D非接觸式指紋傳感器，充分展現了超構透鏡技術的多元化應用能力與緊湊集成潛力。

MetaOptics Ltd簡介

MetaOptics Ltd（凱利板上市代碼：9MT）是一家前沿半導體光學企業，專注於開發基於玻璃材質的超構透鏡解決方案，並利用由AI驅動的圖像處理技術予以加強。該公司採用先進的光學設計及可擴展的12英吋深紫外(DUV)光刻工藝，為共封裝光學(CPO)、移動設備、增強現實/虛擬現實、汽車電子及其他新興市場提供下一代應用支持。MetaOptics總部位於新加坡，致力於以當今最具創新力的科技品牌所要求的可靠性與可擴展性，交付高性能光學產品。垂詢銷售情況，請發送郵件至[email protected]。

