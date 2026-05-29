肯塔基州路易斯維爾2026年5月29日 /美通社/ -- 總部設於路易斯維爾的 Michter's 釀酒廠將推出 10 年單桶肯塔基純黑麥威士忌。

Michter's 總裁 Joseph J. Magliocco 就其觀察表示：「在品酒活動中，我們偶爾遇到一些波本威士忌飲家，其因以往的經驗而不太願意嘗試黑麥威士忌。 我們會說明，Michter's 所釀造的肯塔基風格黑麥威士忌，有別於許多其他美國黑麥威士忌。 在大多數情況下，這些波本威士忌飲家會發現愛上我們的黑麥威士忌。」

Michter's 宣佈於 2026 年推出萬眾期待的 10 年黑麥威士忌。

Michter's 首席蒸餾師 Dan McKee 表示：「我們所釀造的肯塔基風格黑麥威士忌，在穀物配方中加入了比許多其他黑麥威士忌更多的粟米和麥芽大麥。 這樣釀造出來的黑麥威士忌極為平衡，甜香豐盈，風味層次複雜，與其辛香氣息相映成趣。」

超過四分一世紀以來，黑麥威士忌一直是 Michter's 的核心重點。 Michter's 熟成大師 Andrea Wilson 指出，威士忌的製桶工藝與陳年過程，對確保 Michter's 10 年黑麥威士忌的品質及風格而言極為關鍵。 Wilson 解釋道：「Michter's 10 年黑麥威士忌的陳年精髓，在於打造一款絕佳酒桶，歷經十載以上的時光洗禮，仍能彰顯肯塔基風格黑麥威士忌的那種美麗與典雅。 這款威士忌在複雜與優雅之間達至和諧，其韻味源自烘烤香料、柑橘與花香，而橡木的迷人甜香與成熟沉穩，更為這些風采錦上添花。」

Michter's 10 年黑麥威士忌屬於單桶威士忌，酒精度為 92.8 proof（即 46.4% 酒精體積濃度），在美國的建議零售價為 210 美元。

2025 年 10 月，Michter's 締造歷史，成為首款連續三年榮獲英國 Drinks International 國際評審團評選為「全球最受推崇威士忌」(The World's Most Admired Whiskey) 的產品。 Michter's 傳承悠久歷史，始終如一地提供品質優越、堅守傳統的美國威士忌。 Michter's 旗下備受好評的產品線，涵蓋波本、黑麥、酸麥芽及美國威士忌，每款限量出品均在顛峰狀態下熟成。 如欲深入了解 Michter's，歡迎瀏覽 michters.com 網頁，或關注我們的 Instagram、Facebook 及 X 專頁。

聯絡人：

Joseph J. Magliocco

+1 (502) 774-2300 x580

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SOURCE Michter's Distillery