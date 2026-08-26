Michter's 在 2026 年最新排名中榮登 Drinks International「全球最受推崇威士忌」榜首

肯塔基州路易斯維爾2026年8月26日 /美通社/ -- Drinks International 新近公佈 2026 年「全球最受推崇威士忌」榜單，嘉許世界各地的頂尖釀酒廠。總部設於路易斯維爾、專門釀製波本威士忌、黑麥威士忌及美國威士忌的 Michter's，連續第四年位列這份 50 強榜單之首。

榜單由來自逾 25 個國家的獨立飲品採購商、記者、調酒師及威士忌專家組成的評審團選出，獲業界視為全球威士忌界的至高殊榮。Drinks International 每年公佈的這份排名，亦被廣泛認為是評選全球最佳威士忌最具權威性的榜單。

面對當前錯綜複雜的國際貿易及地緣政治形勢，Michter's 團隊一直專注於自身能夠掌控的事情：精益求精地提升酒液品質，並持續投入時間與業界人士及消費者深入交流。

Michter's 執行副總裁 Matt Magliocco 表示：「Michter's 連續第四年獲選為『全球最受推崇威士忌』，我們全體上下都感到無比振奮，亦深懷感激。」「我們所做的一切，均以追求釀製最高品質的威士忌為核心。為此，我們在整個生產過程中加入不少額外工序；這些工序雖然成本較高，卻對塑造最終風味與口感至關重要。看到大家如此喜愛 Michter's，對我們而言意義重大。」

Michter's 熟成大師兼營運總監 Andrea Wilson 表示：「釀製頂級威士忌背後的化學與物理原理，可以比想像中複雜得多，但我們的目標非常簡單：釀製讓人享受的出色產品。由 Drinks International 召集的專家評審團給予這項肯定，是證明我們方向正確最有力的明證。我們既心存感激，亦深受鼓舞，會繼續力求進步。」

Drinks International 編輯 Shay Waterworth 表示：「Michter's 每年都將標準推向更高層次。當整個行業正面對困境，Matt 及團隊仍能持續穩定地釀製世界級威士忌，實在值得讚揚。

創立這項排名時，我們從未想過會有同一品牌取得如此驕人的連勝佳績。然而，每次我出席業界展覽，Michter's 展位總是人頭湧湧。我認為，這正好體現全球威士忌專業人士對這個品牌的尊重。」

Michter's 首席釀酒師 Dan McKee 表示：「工作中最令我享受的事情，就是能夠與真正喜愛 Michter's 的人分享一杯威士忌。世上很少有其他事物能像威士忌一樣，拉近人與人之間的距離。過去幾年，我從邁阿密到墨爾本，幾乎走遍世界各地。Michter's 能夠連續四年獲評為全球最受推崇威士忌第一名，這項成就遠遠超乎我的想像。我和酒廠內所有同事都對這份殊榮感到無比榮幸，亦感激不已。」

除位於路易斯維爾 Shively 地區的主要酒廠外，Michter's 在肯塔基州另設兩處營運設施。Michter's 在斯普林菲爾德佔地 205 英畝的莊園種植自家穀物；位於路易斯維爾市中心的第二間酒廠，則設於歷史悠久的 Fort Nelson Building。Michter's Fort Nelson Distillery 坐落於 West Main Street 的黃金地段，與 Louisville Slugger 隔街相望，並與 Frazier Museum 同處一個街區。酒廠設有來自 Michter's 賓夕法尼亞州酒廠的傳奇壺式蒸餾系統。酒廠亦提供包含威士忌品鑑環節的導賞團，並設有 The Bar at Fort Nelson，供應由烈酒及雞尾酒歷史學家 David Wondrich 精心設計的經典雞尾酒。

Michter's 一直秉承釀製傳統美國威士忌的悠久傳統，對品質毫不妥協。每款限量威士忌均熟成至最佳狀態才推出。Michter's 廣受好評的產品組合涵蓋波本威士忌、黑麥威士忌、酸醪威士忌及美國威士忌。

如欲了解 Drinks International「全球最受推崇威士忌」榜單的更多資料，包括完整的 2026 年報告，請瀏覽：Drinks International。

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聯絡方式：

Matt Magliocco

+1 (502) 774-2300 x470

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SOURCE Michter's Distillery