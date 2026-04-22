MicroBit捐資800萬港元聯手香港大學啟動LINK計劃 培育AI及區塊鏈新一代領袖與企業家

MicroBit深知創新在不斷變化的金融市場中的重要性。唯有積極擁抱新技術，為市場提供便捷、安全的投資工具，才能長久發展。因此，我們鼓勵新一代年輕人能夠具備開拓精神與領導力，在新興領域中勇於探索、主動創新，為科技與金融的未來注入更多可能性。

小飛控股董事馮敬庭表示：「MicroBit 作為一家持牌的虛擬資產管理公司，這不僅是一次捐款，也是我們對香港未來科技競爭力的一項長期投資。我們非常認同LINK Programme的理念。」

香港大學教授及副校長(教學) Jay Siegel表示：「我們非常高興推出 LINK Programme，結合香港的課堂教學與上海的親身實踐，發揮兩地資源，培育具備國際視野、迎接未來挑戰的畢業生。我們亦十分感謝MicroBit 認同並支持這項計劃。」

MicroBit 表示未來將持續與學術機構、產業夥伴及監管生態深化合作，推動科技與金融的跨界創新，為香港鞏固國際創新與金融中心地位持續助力。

關於小飛控股有限公司（MicroBit）

小飛資產管理有限公司為小飛控股其下的子公司，是一家專業投資管理公司，總部設於香港，專注於虛擬資產領域。我們致力為機構投資者、家族辦公室、高淨值人士及零售投資者提供嶄新的投資方案，將傳統資產與虛擬資產無縫結合，助他們分散投資組合，掌握虛擬資產的轉型潛力。

小飛資產獲香港證券及期貨事務監察委員會 （證監會）批准，持有第1類牌照（證券交易）、第4類牌照（就證券提供意見）及第9類牌照（提供資產管理）受規管活動，並受證監會就虛擬資產基金經理（VAFM）所施加的額外條款及條件（「VAFM T&Cs」）所監管。了解更多詳情，可瀏覽公司網站：https://www.microbit.ai/zh-hant/ 或訂閱我們的電子報：https://www.microbit.ai/zh-hant/subscribe/.

SOURCE MicroBit Capital Management Limited