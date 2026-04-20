MicroBit與HashKey聯手推動香港Web3生態：全港首座中本聰雕像於Web3嘉年華揭幕

此次活動聚焦虛擬資產發展、Web3技術融合等議題。MicroBit作為香港領先虛擬資產管理公司，密切關注Web3發展進程，此次與HashKey Group合作，大力支持嘉年華活動。

「我們將以實際行動回應中本聰的啟發，讓投資者能以安全、透明、便利的方式，參與虛擬資產的未來。」MicroBit集團行政總裁馮敬庭表示。

HashKey 交易所事業群首席執行官茹海陽補充：「中本聰雕像落地嘉年華，體現了香港對 Web3 發展的堅定信心，感謝小飛資產管理的支持，攜手為香港 Web3 生態注入更多動力。」

關於小飛資產管理（MicroBit）

小飛資產管理是一家專業投資管理公司，總部設於香港，專注於虛擬資產領域。我們致力為機構投資者、家族辦公室、高淨值人士及零售投資者提供嶄新的投資方案，將傳統資產與虛擬資產無縫結合，助他們分散投資組合，掌握虛擬資產的轉型潛力。

小飛資產獲香港證券及期貨事務監察委員會 （證監會）批准，持有第1類牌照（證券交易）、第4類牌照（就證券提供意見）及第9類牌照（提供資產管理）受規管活動，並受證監會就虛擬資產基金經理（VAFM）所施加的額外條款及條件（「VAFM T&Cs」）所監管。了解更多詳情，可瀏覽公司網站：https://www.microbit.ai/zh-hant/。

關於HashKey Holdings Limited

HashKey Holdings Limited (「HashKey」或「公司」，股票代碼：3887.HK）是亞洲成熟的綜合性數字資產公司，業務遍佈全球，通過提供端到端的金融基礎設施、技術及投資管理來構建數字資產生態體系。公司通過持牌數字資產平台以提供交易促成服務、鏈上服務及資產管理服務。

SOURCE MicroBit Capital Management Limited