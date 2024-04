Microland erhält Global Elite Plus Status von Juniper Networks, um Network-as-a-Service-Angebot zu starten

Microland wird sich auf den Aufbau und die Einführung eines Network as a Service (NaaS) mit Fokus auf das Benutzererlebnis konzentrieren, um Wachstum zu ermöglichen und die Geschäftsergebnisse für Kunden durch eine KI-gestützte digitale Transformation mithilfe von Juniper Mist™ zu verbessern

BENGALURU, Indien, 30. April 2024 /PRNewswire/ -- Microland, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Transformation, gab heute seinen Elite-Plus-Status bei Juniper Networks bekannt, einem führenden Anbieter von sicherem AI-Native Networking. Partner, die für das Elite-Plus-Programm ausgewählt wurden, haben ihr Engagement für Juniper unter Beweis gestellt und bieten das größte Potenzial für kontinuierliches Wachstum. Im Rahmen des Elite Plus-Programms wird Microland über einen gemeinsamen Investitionsplan von Microland und Juniper ein Lösungsangebot – Network as a Service (NaaS) – entwickeln und einführen.

Juniper Networks wird in das NaaS-Angebot von Microland investieren, bei dem Microland die Funktionen und Integrationen zwischen den Unternehmenslösungen von Juniper Networks, AI-Native Networking powered by Mist AI™, und der AIOps- und automatisierungsbasierten Plattform von Microland, Intelligeni NetOps, entwickeln wird, um Unternehmen weltweit eine beschleunigte Einführung und einen auf das Benutzererlebnis ausgerichteten optimierten Netzwerkbetrieb im Rahmen eines NaaS-Angebots zu ermöglichen.

Die Komplexität herkömmlicher Netzwerklösungen im Vergleich zu KI-gestützten Lösungen kann für Unternehmen Probleme mit Bereitstellungs- und Verwaltungsmodellen mit sich bringen, was sich letztlich auf das Erlebnis für die Endnutzer auswirken kann. Zudem können herkömmliche Netzwerke kostspielig bei der Transformation und im Betrieb sein, keine flexiblen Änderungen ermöglichen, wenig innovativ sein und den Geschäfts- und Endkunden kein ansprechendes Erlebnis bieten. Mit dem Aufkommen von SDN (Software Defined Networking), KI-Operationen (AIOps) und Automatisierung durchläuft das Unternehmensnetzwerk einen transformativen Wandel.

Vor diesem Hintergrund kündigt Microland sein NaaS-Angebot an, gestützt auf Daten von Juniper Mist AI und seinem eigenen Intelligeni NetOps, das eine AIOps-basierte, tief greifende Beobachtbarkeit, Hyper-Automatisierung und Analysefunktionen bietet. Das Ziel des NaaS-Angebots von Microland ist es, Unternehmen dabei zu helfen, die Ausfallsicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz ihrer Netzwerkinfrastruktur um ganze Größenordnungen zu verbessern.

Robert Wysocki, Senior Vice President, Networks and Cybersecurity bei Microland, kommentiert: „Wir begrüßen die strategische Partnerschaft mit Juniper Networks, da beide Unternehmen den Fokus auf die Bereitstellung von Netzwerklösungen für ihre Kunden richten und eine ähnliche Philosophie mit Blick auf KI und den plattformgestützten Netzwerkbetrieb verfolgen. Unser NaaS-Angebot auf Basis von Juniper und Intelligeni NetOps von Microland wird dazu beitragen, unseren Kunden ein hervorragendes Netzwerkerlebnis bereitzustellen."

Gordon Mackintosh, Group Vice President, Juniper Partner Organization, Juniper Networks, erklärt: „Juniper Networks ist sehr erfreut, Microland als globalen Elite-Plus-Partner im Rahmen des Juniper Partner Advantage-Programms (JPA) zu gewinnen. Juniper wird gemeinsam mit seinen Elite Plus-Partnern einen strategischen Co-Investitionsplan erstellen, um zu gewährleisten, dass wir unsere Partner durch die Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen und Services unterstützen, die den Kundenanforderungen in ihren jeweiligen Regionen entsprechen. Das NaaS-Angebot von Microland, das auf der AI-Native Networking-Technologie von Juniper basiert, wird dazu beitragen, den Kunden von Microland rund um den Globus transformative Netzwerkerlebnisse zu bieten."

Informationen zu Microland

Die Anstrengungen von Microland für „Making Digital Happen" tragen dazu bei, dass Technologie mehr leisten kann, ohne sich aufzudrängen. Mit unserem umfangreichen Serviceportfolio, das Cloud- und Rechenzentren, Netzwerke, digitale Arbeitsplätze, Cybersicherheit und industrielles IoT umfasst, erleichtern wir Unternehmen den Übergang zur digitalen Infrastruktur der nächsten Generation. Wir stellen sicher, dass der Einsatz von digitalen Diensten vorhersehbar, zuverlässig und stabil stattfindet.

Bei der Umsetzung von digitalen Lösungen für Unternehmen setzt Microland seinen hochgradigen Fokus auf Dienstleistungen, die für unsere Kunden und Interessenten relevanter sind als je zuvor, wodurch entsprechende Geschäftsergebnisse garantiert werden. Microland wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bengaluru, Indien. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 4.500 Digital-Experten in Niederlassungen und Versandzentren in Asien, Australien, Europa, dem Nahen Osten und Nordamerika.

