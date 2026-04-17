南卡羅來納州斯帕坦堡2026年4月18日 /美通社/ -- Milliken & Company 發佈《2025 年可持續發展報告》(2025 Sustainability Report)，詳述公司在人員、環境及商業操守方面的進展，此乃公司連續第八年編製可持續發展報告。

2025 年，Milliken 在員工安全表現上持續提升，安全嚴重率較去年下降 39%，因工傷損失的工作天數亦減少 39%，盡顯公司對安全管理系統及員工參與的持續投資。

Milliken 發佈《2025 年可持續發展報告》，詳述公司在人員、環境及商業操守上的進展，此乃公司連續第八年編製可持續發展報告。

創新仍是公司可持續發展策略的重心，當中包括在用於消防員防護的不含全氟/多氟烷基化合物 (PFAS) 布料，以及地板重用計劃方面取得進展。

Milliken 董事長兼行政總裁 Halsey Cook 表示：「可持續發展乃 Milliken 的核心價值，2025 年我們的全球團隊繼續將此承諾付諸行動。 從提升安全保障到推進負責任的創新，我們致力建構更強大、更穩健的企業，同時為世代帶來正面影響。」

報告亦披露了 Milliken 在科學基礎溫室氣體排放目標上的表現，這些目標已獲科學基礎減量目標倡議 (Science Based Targets initiative, SBTi) 所確認。 公司以 2018 年為基準，將絕對的範圍 1 及範圍 2 溫室氣體排放量降低了 47%，同時透過供應商參與、提升產品層面數據及循環經濟方案，持續推動減少範圍 3 排放。 近年，Milliken 在淘汰煤炭、提升能源效益及使用可再生能源電力方面，投入了超過 3,500 萬美元。 透過數碼工具，生命週期評估的範圍進一步擴大，讓客戶能夠作出更具數據基礎的產品決策。 Milliken 的《2025 年可持續發展報告》收錄了經獨立核實的溫室氣體排放數據，以及符合氣候相關財務披露工作小組 (TCFD) 標準的氣候相關財務披露。

Milliken 執行副總裁、法務總監兼可持續發展主管 Kasel Knight 指出：「強大管治和可靠數據，對把可持續發展承諾變成實際影響力而言十分重要。 報告體現我們一直以來的工作，憑著所需的紀律、系統及問責機制，以達致透明、管理風險及推動持續改進。」

Milliken 在負責任商業行為及嚴謹管治方面的承諾，繼續得到第三方組織的肯定。 2025 年，公司連續第四年榮獲 EcoVadis 金獎評級，並連續第 19 年獲選為全球最具商業道德企業 (World's Most Ethical Companies®)。

完整報告及其他披露內容載於 milliken.com。

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SOURCE Milliken & Company