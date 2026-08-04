Mintoak 收購總部設於中東的金融科技公司 ICC Loyalty

此次收購將擴大 Mintoak 在中東、非洲、東歐及亞洲的業務版圖，進一步提升其協助銀行開拓支付業務以外新收入來源的能力

合併後業務的年收入超過 3000 萬美元，利潤率超過 30%

印度孟買2026年8月4日 /美通社/ -- 面向收單機構的支付及互動操作系統 Mintoak 今日宣佈收購 ICC Loyalty。此次收購將擴大 Mintoak 在中東、非洲、東歐及亞洲的業務版圖，同時協助銀行開拓支付業務以外的新收入來源。

ICC Loyalty 總部設於阿聯酋杜拜，業務覆蓋超過 10 個國家，為超過 30 間領先銀行及其 1100 萬名客戶提供服務，其銀行客戶包括 Emirates Islamic、Dubai Islamic Bank（DIB）及 RAKBANK。

是次收購將令 Mintoak 的業務由商戶支付進一步拓展至客戶互動、忠誠度管理及獎賞服務。合併後業務的年收入超過 3000 萬美元，利潤率超過 30%。

Mintoak 聯合創辦人兼行政總裁 Raman Khanduja 表示：「是次收購是 Mintoak 發展歷程中一個重要的里程碑。支付已成為銀行與客戶建立關係的基礎。下一階段的增長動力將來自互動。透過整合商戶互動、客戶忠誠度管理及數據驅動的智能技術，我們正構建一套支付及互動操作系統，讓銀行能夠為商戶、消費者及銀行本身創造更大價值。」

ICC Loyalty 聯合創辦人兼行政總裁 Amit Narang 表示：「加入 Mintoak 後，我們可將其先進的 AI 技術及平台能力整合至 ICC 的生態系統，為現有及新客戶提供新一代高度個人化服務。雙方將攜手協助銀行締造更具價值的客戶體驗，同時創造可量化的商業價值。」

完成是次收購後，Mintoak 現已與全球超過 20 個國家的 50 多間銀行合作，包括印度的 HDFC Bank、Axis Bank 和 SBI Payments、中東的 Emirates Islamic 和 RAKBANK，以及非洲的 Absa Bank。Mintoak 獲 PayPal Ventures、British International Investment、Pravega Ventures、HDFC Bank 及 Z3Partners 投資支持。其平台為超過 500 萬個商戶及 1100 萬名客戶提供服務，每年處理的支付交易額超過 930 億美元。

Mintoak 與 ICC Loyalty 正攜手構建業界領先、面向銀行的支付及互動操作系統，協助金融機構深化客戶關係並開拓新的收入來源。

主要聯絡人

Khushaal Talreja，Mintoak 集團市場推廣主管

+919768005040 | [email protected]

Riddhi Sharma，Jajabor Brand Consultancy 公關主管

+91 8587804685 | [email protected]

關於 Mintoak

Mintoak 是面向銀行的支付及互動操作系統，協助金融機構將支付交易轉化為客戶互動、經常性收入及長期價值。Mintoak 現已與全球超過 20 個國家的 50 多間銀行合作，包括 HDFC Bank、Axis Bank、SBI Payments、Emirates Islamic、RAKBANK 及 Absa Bank。Mintoak 獲 PayPal Ventures、HDFC Bank、British International Investment、Pravega Ventures 及 Z3Partners 投資支持。

關於 ICC Loyalty

ICC Loyalty 是一家總部設於阿聯酋杜拜的忠誠度管理科技公司，致力協助銀行構建客戶互動及獎賞計劃。公司業務覆蓋中東、非洲、東歐及亞洲超過 10 個國家，為超過 30 間領先銀行及其 1100 萬名客戶提供服務，其銀行客戶包括 Emirates Islamic、Dubai Islamic Bank（DIB）及 RAKBANK。

SOURCE Mintoak Innovations Pvt Ltd