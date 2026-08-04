Mintoak Mengambil Alih Syarikat Fintech ICC Loyalty yang Beribu Pejabat di Timur Tengah

Pengambilalihan ini memperluas jejak Mintoak di Timur Tengah, Afrika, Eropah Timur dan Asia, sekali gus memperkukuh keupayaannya membantu bank membuka peluang hasil baharu yang melangkaui perkhidmatan pembayaran

Gabungan perniagaan tersebut menjana hasil tahunan melebihi USD30 juta dengan margin keuntungan melebihi 30%

MUMBAI, India, 4 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- Mintoak, sistem pengendalian pembayaran dan penglibatan untuk pemeroleh pembayaran, hari ini mengumumkan pengambilalihan ICC Loyalty. Langkah ini memperluas jejaknya di Timur Tengah, Afrika, Eropah Timur dan Asia, di samping membantu bank membuka peluang hasil baharu yang melangkaui perkhidmatan pembayaran.

Beribu pejabat di Dubai, UAE, ICC Loyalty menyediakan perkhidmatan kepada lebih 30 bank terkemuka dan 11 juta pelanggan di lebih 10 negara. Antara pelanggannya termasuk Emirates Islamic, Dubai Islamic Bank (DIB) dan RAKBANK.

Pengambilalihan ini memperluas penawaran Mintoak melangkaui pembayaran pedagang dengan merangkumi penglibatan pelanggan, program kesetiaan dan ganjaran. Gabungan perniagaan tersebut menjana hasil tahunan melebihi USD30 juta dengan margin keuntungan melebihi 30%.

"Pengambilalihan ini merupakan pencapaian penting yang menentukan hala tuju Mintoak," kata Raman Khanduja, Pengasas Bersama dan Ketua Pegawai Eksekutif Mintoak. "Pembayaran telah menjadi asas kepada hubungan perbankan. Fasa pertumbuhan seterusnya akan didorong oleh penglibatan. Dengan menggabungkan penglibatan pedagang, kesetiaan pelanggan dan cerapan dipacu data, kami sedang membangunkan OS Pembayaran dan Penglibatan yang membolehkan bank mencipta nilai yang lebih besar untuk pedagang, pengguna dan bank itu sendiri."

"Penyertaan kami dalam Mintoak membolehkan keupayaan AI dan platform termajunya disepadukan ke dalam ekosistem ICC, sekali gus menyediakan pemperibadian hiper generasi seterusnya kepada pelanggan sedia ada dan baharu kami," kata Amit Narang, Pengasas Bersama dan Ketua Pegawai Eksekutif ICC Loyalty. "Bersama-sama, kami akan membantu bank menyediakan pengalaman pelanggan yang lebih bermakna, di samping mencipta nilai komersial yang boleh diukur."

Susulan pengambilalihan tersebut, Mintoak kini bekerjasama dengan lebih 50 bank di lebih 20 negara, termasuk HDFC Bank, Axis Bank dan SBI Payments di India; Emirates Islamic dan RAKBANK di Timur Tengah; serta Absa Bank di Afrika. Disokong oleh PayPal Ventures, British International Investment, Pravega Ventures, HDFC Bank dan Z3Partners, platformnya menyokong lebih lima juta pedagang dan 11 juta pelanggan, di samping memproses jumlah pembayaran tahunan melebihi USD93 bilion.

Bersama-sama, Mintoak dan ICC Loyalty sedang membangunkan OS Pembayaran dan Penglibatan terkemuka untuk bank, sekali gus membantu institusi kewangan memperkukuh hubungan dengan pelanggan serta membuka peluang hasil baharu.

Maklumat tentang Mintoak

Mintoak ialah OS pembayaran dan penglibatan untuk bank yang membantu institusi kewangan menukar urus niaga pembayaran kepada penglibatan pelanggan, hasil berulang dan nilai jangka panjang. Mintoak kini bekerjasama dengan lebih 50 bank di lebih 20 negara, termasuk HDFC Bank, Axis Bank, SBI Payments, Emirates Islamic, RAKBANK dan Absa Bank. Mintoak disokong oleh PayPal Ventures, HDFC Bank, British International Investment, Pravega Ventures dan Z3Partners.

Maklumat tentang ICC Loyalty

ICC Loyalty ialah syarikat teknologi kesetiaan yang beribu pejabat di Dubai, UAE, yang membantu bank membangunkan program penglibatan dan ganjaran. Syarikat ini menyediakan perkhidmatan kepada lebih 30 bank terkemuka dan 11 juta pelanggan di lebih 10 negara merentasi Timur Tengah, Afrika, Eropah Timur dan Asia, termasuk Emirates Islamic, Dubai Islamic Bank (DIB) dan RAKBANK.

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